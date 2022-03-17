От штрафов к оптимизации городской инфраструктуры: в Петербурге борются со стихийной парковкой

С начала 2022 года в Комитет по транспорту Петербурга поступило свыше 3 тыс. жалоб на неправильную парковку. В мегаполисе реализуется транспортная реформа, однако по-настоящему комплексной она станет при развитии транспортной инфраструктуры.

По сообщениям пресс-службы Комтранса, с начала года в ведомство поступили 3 133 заявки с жалобой на неправильную парковку. «Лидером» стал Приморский район, жители которого пожаловались на нерадивых автовладельцев 398 раз. Горожане из Московского района подали 371 заявку, замыкает тройку Выборгский район с 322 заявками. На сегодня штраф за такое правонарушение составляет 3 тыс. рублей. Напомним, что в прошлом году Государственная административно-техническая инспекция запустила сервис, через который можно пожаловаться на машину, припаркованную на газоне, детской площадке или пешеходной дорожке. Подобный сервис работает и на сайте Комтранса.

Борьба со стихийной парковкой в городе, где автопоток прирастает в геометрической прогрессии, ведется уже не первый год. Напомним, что идею пойти по московскому пути урегулирования вопроса, то есть, сделать парковки в центре города платными, озвучивали еще в 2015 году. Тогда в петербургском центре появилась пилотная платная парковка. Однако полное внедрение данной концепции затянулось на годы.

В 2020 году транспортные структуры Смольного были реструктурированы. Полномочия трех транспортных ведомств передали одному блоку – Комитету по транспорту. Комитет решил подойти к организации дорожного движения комплексно. Зона платной парковки была расширена. Для компенсации снижения потоков личного автотранспорта Комтранс провел масштабный пересмотр муниципальных маршрутов. С апреля текущего года в городе должны исчезнуть маршрутные такси, зато социальные маршруты планируют оптимизировать. Появятся пересадочные тарифы, позволяющие экономить при смене городского транспорта. Также станет больше остановок, обновятся автопарки и много другое. Все это предусмотрено внедрением новой транспортной модели.

В российской столице подобные изменения успешно проходят с 2012 года. Однако помимо перечисленных мер в Москве развивается соответствующая инфраструктура. Большой эффект, по мнению экспертов, дает строительство ТПУ. Транспортно-пересадочные узлы – это многофункциональные объекты, несущие сразу несколько функций. Объединяя под одной крышей остановки разного транспорта, они перераспределяют пассажирские потоки, повышая комфорт горожан. Включение в структуру ТПУ коммерческих, социальных, спортивных и иных объектов делает более доступным широкий спектр услуг. Кроме того, в состав ТПУ нередко входят перехватывающие парковки. Там горожане могут оставлять личный транспорт и с комфортом перемещаться на городском.

В Петербурге также давно разработана программа по строительству ТПУ. Однако развитие сети подобных объектов требует солидных вложений, а потому, как правило, не обходится без привлечения бизнеса. В 2021 году город нашел инвестора для реализации сети из 61 объекта. Смольный заключил соглашение с компанией «Мегалайн» на реализацию масштабного проекта стоимостью 186 млрд рублей.

«Транспортно-пересадочные узлы разгрузят городскую периферию и облегчат трансформацию транспортной системы, которая не справляется с существующей нагрузкой. В составе ТПУ предусмотрены перехватывающие парковки для личного транспорта. Они позволят освободить центр от машин. ТПУ в целом повысит привлекательность общественного транспорта», –рассказывал о проекте представитель «Мегалайн», руководитель проекта ТПУ Александр Коломин.

Кроме того, строительство таких хабов даст городу тысячи новых рабочих мест, что уменьшит маятниковую миграцию, а также повысит привлекательность периферии для горожан и туристов. По заявлению генерального директора «Мегалайна» Геннадия Корупятника, реализация проекта повысит общий экономический индекс территорий города.

В ближайшее время компания приступит к постройке нескольких пилотных ТПУ. Первые объекты появятся в зонах у станций метро «Старая Деревня», «Гражданский Проспект», «Проспект Ветеранов» и других. Полная реализация проекта рассчитана до 2030 года. Проект поддерживают на федеральном уровне, инвестор подписал дорожную карту сопровождения проекта с Агентством стратегических инициатив (АСИ).