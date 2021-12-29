Создали видимость уборки

Потемкинские деревни, созданные по причине поездки императрицы Екатерины. Окрашивание пожелтевших газонов в зеленый цвет в ожидании важного генерала. Внезапный ремонт чего-либо по причине приезда высокопоставленного лица. Эти и другие схожие события хорошо показывают судорожную деятельность, которая позволяет получить похвалу или избежать гнева руководства.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице решили не изобретать велосипед, а пошли по старому и хорошо проверенному пути. В городе велась серьезная подготовка к саммиту СНГ. Вот только от снега убрали те места, где должна проезжать важная делегация. Остальной снег, как говорится, подождет. Эти территории решили убрать потом.

С одной стороны, здесь все логично. К приезду делегаций из стран СНГ нужно подготовиться. С другой – как это все хорошо знакомо! Мы снова пускаем пыль в глаза, показывая, что у нас якобы все хорошо. Метод потемкинских деревень остается актуален.