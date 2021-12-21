Убирайте хорошо или оштрафуем!

Глава петербургской ГЖИ Ольга Акацевич подняла вопрос, касающийся очистки снега на придомовых территориях. Коммунальщикам необходимо ответственно подойти к выполнению данной работы.

По словам Акацевич, нужно ежедневно очищать пространства от снега и следить за состоянием крыш. Нельзя допускать, чтобы там образовались наледи и снежные шапки. Чиновница также напомнила о соблюдении мер безопасности при выполнении этих работ.

Акацевич заявила, что компании, которые плохо справляются с обязанностями по уборке снега, понесут за это ответственность. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. рублей или отстранены от занимаемой должности сроком до 3 лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 1 млн рублей.

«Питерец.ру» отмечает, что вероятность таких мер станет для кого-то побудительным мотивом. Снег придется убирать, иначе тебя уволят или оштрафуют.