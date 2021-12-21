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Питерец.ру » Общество » Убирайте хорошо или оштрафуем!

Убирайте хорошо или оштрафуем!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
За плохую уборку снега в Петербурге могут штрафовать

Глава петербургской ГЖИ Ольга Акацевич подняла вопрос, касающийся очистки снега на придомовых территориях. Коммунальщикам необходимо ответственно подойти к выполнению данной работы.

По словам Акацевич, нужно ежедневно очищать пространства от снега и следить за состоянием крыш. Нельзя допускать, чтобы там образовались наледи и снежные шапки. Чиновница также напомнила о соблюдении мер безопасности при выполнении этих работ.

Акацевич заявила, что компании, которые плохо справляются с обязанностями по уборке снега, понесут за это ответственность. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. рублей или отстранены от занимаемой должности сроком до 3 лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 1 млн рублей.

«Питерец.ру» отмечает, что вероятность таких мер станет для кого-то побудительным мотивом. Снег придется убирать, иначе тебя уволят или оштрафуют.

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