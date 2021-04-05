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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение

На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса (км 22+345, км 22+843, 23+144 внутреннего кольца) будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Даты полного перекрытия движения: 7, 8, и 9 апреля 2021 года.

Время перекрытия: 01:00 – 01:20.

«В связи с производством работ по демонтажу трёх П-образных металлических опор над проезжей частью КАД, предназначенных для размещения на них дорожных знаков, три ночи подряд будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа ригеля конструкции» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: «Строительство местного проезда вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга» в районе км 20+665 – км 23+402 (внутренняя сторона) с реконструкцией существующего примыкания на км 20+457 (внутренняя сторона) и устройством съезда к земельному участку с кадастровым номером 47:07:0719001:38 в районе км 22+234 (внутренняя сторона)».

Заказчик: ООО «ИнвестБугры».

Производитель работ: АО «ПетроСтройКомплект».

Производитель работ АО «ПетроСтройКомплект» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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