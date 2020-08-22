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Питерец.ру » Общество » Костер обойдется в 1,7 млн. рублей

Костер обойдется в 1,7 млн. рублей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржец заплатит большой штраф за лесной пожар

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин Петербурга будет вынужден заплатить большой штраф за неосторожность с огнем. Действия этого рыбака привели к лесному пожару. Получилось, что разведенный костер обернулся серьезными последствиями. Теперь гражданин заплатит 1,7 млн. руб. для возмещения ущерба.

В Смольном сообщили, что период пожарной опасности в городе еще не закончился. Поэтому разводить огонь вне особых мест запрещается. Для желающих отдохнуть с шашлыком такая возможность все же предусмотрена. Подобный отдых допустим в специальных местах, которых в Петербурге насчитывается 42.

Всего в 2020 году в городских лесах Северной столицы произошло 7 серьезных пожаров. Огонь повредил территорию площадью более 9 гектаров.

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