Костер обойдется в 1,7 млн. рублей

«Питерец.ру» сообщает, что гражданин Петербурга будет вынужден заплатить большой штраф за неосторожность с огнем. Действия этого рыбака привели к лесному пожару. Получилось, что разведенный костер обернулся серьезными последствиями. Теперь гражданин заплатит 1,7 млн. руб. для возмещения ущерба.

В Смольном сообщили, что период пожарной опасности в городе еще не закончился. Поэтому разводить огонь вне особых мест запрещается. Для желающих отдохнуть с шашлыком такая возможность все же предусмотрена. Подобный отдых допустим в специальных местах, которых в Петербурге насчитывается 42.

Всего в 2020 году в городских лесах Северной столицы произошло 7 серьезных пожаров. Огонь повредил территорию площадью более 9 гектаров.