19:47
В Петербурге инженеры-инспекторы Гостехнадзора осмотрели крупнейший аквапарк города
19:41
В Петербурге обсудили правовые основы взаимодействия государства и Церкви
19:35
Десять лет на сцене: музыкальную мистерию «Белый. Петербург» показали в сотый раз
14:24
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве младшего брата
14:19
В Петербурге задержали молодого человека, ограбившего подростка на улице Маршала Захарова
19:50
В Шушарах построили детский сад на 320 мест
19:47
С 27 марта в трех районах Петербурга ограничат движение транспорта
19:44
В Петербурге наградили выдающихся спортсменов и деятелей культуры
10:39
Под Тосно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком и бензовозом
10:31
В Кировске задержали двоих подозреваемых в краже из квартиры
10:28
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Сестрорецка
10:25
На улице Жени Егоровой избили мужчину и брызнули ему в лицо перцем
20:41
В Петербурге Дворец спортивных игр «Зенит» признали региональным памятником
20:38
Ленобласть и Петербург берут под контроль состояние Ладоги
20:33
В Ленобласти открылся комплекс по переработке отходов «Островский»
20:30
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу
18:28
В Петропавловской крепости в день памяти императора Павла I к его могиле возложены цветы
18:24
В Петербурге за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
12:21
В Ленобласти задержали двух жителей Тосненского района, подозреваемых в организации незаконной миграции
12:12
На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
12:09
В Петербурге трое подростков с пистолетом ограбили продуктовый магазин и пункт выдачи заказов
12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
11:55
В Колпино задержали местного жителя, отоварившегося по найденной карте пенсионерки
11:52
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте
11:49
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении мужчины на автобусной остановке на улице Ленсовет
11:43
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы
20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
20:13
Выставка Александры Худяковой «Дуальность Венеры»
20:10
На участке КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу
20:07
Золотые хиты оркестра Поля Мориа в Колизее
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Десять лет на сцене: музыкальную мистерию «Белый. Петербург» показали в сотый раз

Десять лет на сцене: музыкальную мистерию «Белый. Петербург» показали в сотый раз

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Театра музыкальной комедии
25 марта на сцене Театра музыкальной комедии состоялся юбилейный, 100-й показ музыкальной мистерии «Белый. Петербург». 

100-й показ музыкальной мистерии «Белый. Петербург» состоялся 25 марта на сцене Театра музыкальной комедии. Постановка Геннадия Тростянецкого, ученика Георгия Товстоногова и лауреата Государственной премии, уже десять лет занимает особое место в репертуаре театра, оставаясь одним из наиболее значимых и новаторских спектаклей.

Спектакль основывается на одноименном романе Андрея Белого — крупнейшим произведении Серебряного века. Обращаясь к событиям 1905 года, постановка использует конфликт отца и сына, а также противостояние личности и общества как основу для размышлений о судьбе Российской империи. Музыку к спектаклю написал заслуженный деятель искусств РФ, композитор Георгий Фиртич.

Исполнитель главной роли Владимир Садков накануне показа поделился впечатлениями об уникальной атмосфере, которая окружает постановку с момента ее создания. Он охарактеризовал «Белый. Петербург» как «спектакль-потрясение», всегда ставящий глубокие вопросы. «Между артистами и зрителями возникает неописуемый энергетический мост, — отметил Садков. — Это обмен энергией, потоками любви, идущими в обе стороны».

Садков подчеркнул, что спектакль выходит за рамки привычных жанровых категорий, что является заслугой видения генерального директора Юрия Шварцкопфа. «Когда произведение выходит за рамки, оно становится событием, — уверен артист. — “Белый. Петербург” стал событием не только для нашего театра, но и для всей России, для театрального сообщества. Он войдет в историю».

Юбилейный показ завершился продолжительными овациями, зрители чествовали артистов и создателей. Режиссер Геннадий Тростянецкий, обращаясь к залу, сказал: «Мы стремимся изменить мир своей работой, понимая, что это невозможно. Но можно изменить одного человека. Вдруг он, посмотрев спектакль, изобретет лекарство от болезни? Вдруг напишет книгу, меняющую мир? Чуткость — главное в нашем театре. Возможно, театр — единственное место, где любовь и чуткость передаются так же естественно, как от родителя к ребенку».

За годы своего существования «Белый. Петербург» был отмечен многочисленными наградами, включая премии Правительства Санкт-Петербурга, «Золотой софит» и «Золотая маска». Спектакль также вошел в «Золотой фонд театральных постановок России» как один из 100 лучших.

Следующий показ «Белого. Петербурга» состоится 27 мая и будет посвящен юбилею народного артиста России Виктора Кривоноса.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

