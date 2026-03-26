Десять лет на сцене: музыкальную мистерию «Белый. Петербург» показали в сотый раз

100-й показ музыкальной мистерии «Белый. Петербург» состоялся 25 марта на сцене Театра музыкальной комедии. Постановка Геннадия Тростянецкого, ученика Георгия Товстоногова и лауреата Государственной премии, уже десять лет занимает особое место в репертуаре театра, оставаясь одним из наиболее значимых и новаторских спектаклей.

Спектакль основывается на одноименном романе Андрея Белого — крупнейшим произведении Серебряного века. Обращаясь к событиям 1905 года, постановка использует конфликт отца и сына, а также противостояние личности и общества как основу для размышлений о судьбе Российской империи. Музыку к спектаклю написал заслуженный деятель искусств РФ, композитор Георгий Фиртич.

Исполнитель главной роли Владимир Садков накануне показа поделился впечатлениями об уникальной атмосфере, которая окружает постановку с момента ее создания. Он охарактеризовал «Белый. Петербург» как «спектакль-потрясение», всегда ставящий глубокие вопросы. «Между артистами и зрителями возникает неописуемый энергетический мост, — отметил Садков. — Это обмен энергией, потоками любви, идущими в обе стороны».

Садков подчеркнул, что спектакль выходит за рамки привычных жанровых категорий, что является заслугой видения генерального директора Юрия Шварцкопфа. «Когда произведение выходит за рамки, оно становится событием, — уверен артист. — “Белый. Петербург” стал событием не только для нашего театра, но и для всей России, для театрального сообщества. Он войдет в историю».

Юбилейный показ завершился продолжительными овациями, зрители чествовали артистов и создателей. Режиссер Геннадий Тростянецкий, обращаясь к залу, сказал: «Мы стремимся изменить мир своей работой, понимая, что это невозможно. Но можно изменить одного человека. Вдруг он, посмотрев спектакль, изобретет лекарство от болезни? Вдруг напишет книгу, меняющую мир? Чуткость — главное в нашем театре. Возможно, театр — единственное место, где любовь и чуткость передаются так же естественно, как от родителя к ребенку».

За годы своего существования «Белый. Петербург» был отмечен многочисленными наградами, включая премии Правительства Санкт-Петербурга, «Золотой софит» и «Золотая маска». Спектакль также вошел в «Золотой фонд театральных постановок России» как один из 100 лучших.

Следующий показ «Белого. Петербурга» состоится 27 мая и будет посвящен юбилею народного артиста России Виктора Кривоноса.