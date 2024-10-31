2 ноября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Ольги Васильевой «Университет» К 300-летию СПБГУ.

15 литографий с изображениями исторических зданий, в которых и по сей день находятся факультеты СПбГУ, удачно расположились в экспозиции Музея современного искусства АРТМУЗА.

Ольга Васильева создала серию работ, посвящённых Санкт-Петербургскому государственному университету; в 2024 году старейшему классическому университету страны исполняется 300 лет.

Столь важный проект создан в кратчайшие сроки – полгода усердной работы мастеров чрезвычайной ответственности и исключительного профессионализма – художника О. Васильевой и печатника А. Баранова.

Выставка-презентация подарочной папки эстампов станет знаковым событием в год 300-летия Университета, имеющего столь славную историю и блестящее будущее в достижениях былых и последующих поколениях студентов.

Кроме того, работа творческого союза Ольги Васильевой и Алексея Баранова продолжает традицию изображения Северной столицы в эстампе, в частности в литографии – технике ручной печати, занимающей особое место среди прочих, имеющей славную историю становления и развития.

Приглашаем оценить громадную работу живописца, графика, художника кино и театра, педагога – Ольги Васильевой.

Санкт-Петербургский государственный университет — старейший и один из крупнейших и ведущих классических университетов Российской Федерации, основанный в 1724 году. Сегодня он является научно-образовательным центром мирового значения и занимает высокие позиции в международных рейтингах.

Вернисаж выставки состоится 8 ноября в 19:00!

Ольга Васильева — российский живописец, график.

Член Санкт-Петербургского союза художников (секция живописи).

С 2019 года активно работает в Литографской Мастерской Алексея Баранова. В 2020 году при поддержке Юлии и Евгения Герасимовых на основе натурных этюдов и зарисовок, создаёт папку «Васильевский остров в литографиях». В сотворчестве с петербургским коллекционером и издателями Николаем Кононихиным за несколько лет создала циклы работ «Это мы», «Психогеография Петербурга», «Временные конструкции». Автор серии литографий «Университет», приуроченной к 300-летию СПбГУ.

Занимается преподавательской деятельностью. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Работы художника находятся в фондах: Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Вышневолоцкого краеведческого музея, Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского, Отдела эстампов и фотографий Российской национальной библиотеки.

2 ноября 2024 — 16 января 2025

Вернисаж: 8 ноября в 19:00

Вход свободный

Галерея «Бизнес АРТ», 3 этаж

Литография