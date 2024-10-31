ента новостей

17:23
Злоумышленники крадут Telegram-каналы, обещая размещение рекламы
17:20
Выставка Ольги Васильевой «Университет» К 300-летию СПБГУ
16:56
Что с нарушениями за парковку?
15:56
В Петербурге состоялся осенний этап «Открытой региональной любительской Лиги тхэквондо ИТФ»
15:51
В Петербурге дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом
13:38
«Госуслуги» предлагают перенос почты с Gmail на другие платформы
12:18
«Романовы кистью особенных»: Исторический парк приглашает на открытие новой выставки и увлекательный мастер-класс
12:11
Пенсионер из Моравского переулка передал мошенникам 12 млн рублей
12:07
В Тосно ударили ножом и ограбили 57-летнюю женщину
12:01
В Калининском районе иномарка влетела в бетонную стену
09:12
В Мариинском дворце открылась патриотическая выставка «Жена Героя»
08:11
В СПб стали покупать меньше лекарств
07:40
Полицейский получил компенсацию в 5,5 миллионов
02:21
В 1-м туре этапа Гран-При ФИДЕ в Шымкенте Александра Горячкина сыграла вничью с действующей чемпионкой России Екатериной Лагно, а Тань Чжунъи победила Элизабет Петц
01:58
Баскетбольный «Зенит» победил «Самару» с разницей в 31 очко, а Калеб Агада из «Автодора» сделал триппл-дабл в матче с «Астаной»
01:36
Иван Демидов набрал 2 очка в матче, который СКА проиграл «Локомотиву» со счётом 2:3
22:12
Презентация книги «Русская опера на службе у государства»
22:07
Работы по восстановлению деформационных швов в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 20 ноября
20:02
В центре Петербурга рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили
15:20
Водитель самосвала погиб в ДТП с автокраном на КАД
13:53
Как обстоят дела со здоровым питанием?
13:33
Новая трамвайная линия «Купчино – Шушары – Славянка»
13:30
100 миллиардов на мегапроекты
13:13
VK будет бороться с DDoS-атаками и ботами при помощи ИИ
13:09
Выставка Алисы Лю «О наивной хрупкости»
11:40
В Ленобласти задержали судебного пристава, подозреваемого в получении взятки
11:35
В Приморском районе задержали уроженца Республики Саха, подозреваемого в педофилии
11:25
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге дома, в котором погибла пенсионерка
11:17
В Петродворцовом районе девушка на каршеринговом автомобиле насмерть сбила пешехода
11:12
В Невском районе мужчина избил и изнасиловал бывшую сожительницу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Ольги Васильевой «Университет» К 300-летию СПБГУ

Выставка Ольги Васильевой «Университет» К 300-летию СПБГУ

0
11
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Ольги Васильевой «Университет» К 300-летию СПБГУ

2 ноября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Ольги Васильевой «Университет» К 300-летию СПБГУ.

15 литографий с изображениями исторических зданий, в которых и по сей день находятся факультеты СПбГУ, удачно расположились в экспозиции Музея современного искусства АРТМУЗА.

Ольга Васильева создала серию работ, посвящённых Санкт-Петербургскому государственному университету; в 2024 году старейшему классическому университету страны исполняется 300 лет.

Столь важный проект создан в кратчайшие сроки – полгода усердной работы мастеров чрезвычайной ответственности и исключительного профессионализма – художника О. Васильевой и печатника А. Баранова.

Выставка-презентация подарочной папки эстампов станет знаковым событием в год 300-летия Университета, имеющего столь славную историю и блестящее будущее в достижениях былых и последующих поколениях студентов.

Кроме того, работа творческого союза Ольги Васильевой и Алексея Баранова продолжает традицию изображения Северной столицы в эстампе, в частности в литографии – технике ручной печати, занимающей особое место среди прочих, имеющей славную историю становления и развития.

Приглашаем оценить громадную работу живописца, графика, художника кино и театра, педагога – Ольги Васильевой.

Санкт-Петербургский государственный университет — старейший и один из крупнейших и ведущих классических университетов Российской Федерации, основанный в 1724 году. Сегодня он является научно-образовательным центром мирового значения и занимает высокие позиции в международных рейтингах.

Вернисаж выставки состоится 8 ноября в 19:00!

Ольга Васильева — российский живописец, график.

Член Санкт-Петербургского союза художников (секция живописи).

С 2019 года активно работает в Литографской Мастерской Алексея Баранова. В 2020 году при поддержке Юлии и Евгения Герасимовых на основе натурных этюдов и зарисовок, создаёт папку «Васильевский остров в литографиях». В сотворчестве с петербургским коллекционером и издателями Николаем Кононихиным за несколько лет создала циклы работ «Это мы», «Психогеография Петербурга», «Временные конструкции». Автор серии литографий «Университет», приуроченной к 300-летию СПбГУ.

Занимается преподавательской деятельностью. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Работы художника находятся в фондах: Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Вышневолоцкого краеведческого музея, Плёсского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского, Отдела эстампов и фотографий Российской национальной библиотеки.

2 ноября 2024 — 16 января 2025
Вернисаж: 8 ноября в 19:00
Вход свободный
Галерея «Бизнес АРТ», 3 этаж
Литография

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-03-2023, 15:44
Выставка «Формула пространства Виктора Вотского»
22-04-2024, 19:02
Выставка Людмилы Чувиляевой «Хвостатая душа Петербурга»
23-04-2024, 14:03
Выставка «Образ героя»
11-04-2024, 15:38
Выставка художника Ивана Александрова «43 дня в Арктике»
4-06-2024, 13:28
Выставка «Жить под солнцем»
23-11-2023, 11:10
В честь 300-летия СПбГУ на Ростральных колоннах зажгут факелы

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 12:01
В Калининском районе иномарка влетела в бетонную стену
0
108
Вчера, 20:02
В центре Петербурга рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили
0
169
Вчера, 15:20
Водитель самосвала погиб в ДТП с автокраном на КАД
0
111
Вчера, 11:17
В Петродворцовом районе девушка на каршеринговом автомобиле насмерть сбила пешехода
Наверх