Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery

Marina Gisich Gallery рада объявить о персональной выставке Александра Шишкина-Хокусая - художника-участника павильона России на Венецианской биеннале в 2019 году!

Александр - петербургский художник и сценограф, неоднократный лауреат театральной премии «Золотая маска», один из экспонентов павильона России на Венецианской биеннале в 2019 году. Работает как художник-постановщик в театре, а также занимается живописью инсталляцией и перформансом. Постоянный соавтор режиссеров Андрея Могучего и Юрия Бутусова.

Шишкин-Хокусай разделяет свою работу в театре и в современном искусстве, выступая в поле последнего под псевдонимом «Хокусай»:

«Шишкин работал с природой. Но к ней я добавил антагониста Шишкина-Хокусая. Хокусай с персонажами, с фигуративной пластикой, актерской в каком-то смысле. Таким образом я для себя зашифровываю два вектора: Шишкин как средовой момент, а Хокусай как психодрама, работа с гомо сапиенсом», — объясняет художник.

Его работам свойственен абсурд и сюрреализм, расхождение между внешним и внутренним. Этот интерес художник объясняет своими театральными корнями, потому что для него театр в целом — это воплощение абсурда.

Со 2 июня, до конца июля, на обеих площадках Marina Gisich Gallery, выставка - Riva degli Schiavi ("Набережная рабов")

Настроение своей новой экспозиции Александр Шишкин-Хокусай определяет как “жизнь после смерти”. Возвращаясь к проекту для Павильона России на Венецианской биеннале после долгого перерыва, отягощенного карантином, художник стремится заново увидеть и пережить сложную кинетику инсталляции, посвященной Эрмитажу. Венецианская работа в “Riva degli Schiavi” (“Набережная рабов”) будет дополнена и переосмыслена серией новых вещей, основанных на изучении иконографии глянцевых изданий и модельных лиц вне Европы. Синий, цвет, пришедший в европейскую часть света из Индии, Ирана и Афганистана, здесь играет ключевую роль.

В новой серии Шишкин-Хокусай экспериментирует с атрибутикой рабства (веревками, цепями) и вводит представление об искусстве как “живой машине”, способной страдать и меняться от взглядов и прикосновений зрителей.