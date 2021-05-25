Payeer

ента новостей

16:31
Культурная программа Книжного салона на Дворцовой площади
15:04
Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery
14:51
Открытие фотопроекта «Один день из жизни России»
13:53
На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд
12:22
Выставка «Место, где все начинается»
12:10
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:51
В Петербурге уборщица обокрала 95-летнюю пенсионерку
08:52
Как насчет материальных бонусов?
08:28
Евро не отменят
01:28
Холодный душ от Словакии на чемпионате мира по хоккею
19:56
Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда
19:48
В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста
19:44
В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей
19:38
«Пушкинский вечер» в Историческом парке
19:36
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
12:05
В Ленобласти на пожаре погиб человек
11:52
Команда правительства Ленобласти победила на фестивале «Вперёд к ГТО»
11:49
В Петербурге аферисты выманили у известного филолога более 130 тысяч рублей
11:26
В петербургском метро подросток упал на рельсы
11:15
Кто востребован?
09:50
Что с вторичкой?
00:59
Сенсации на хоккейном чемпионате продолжаются: Беларусь обыграла Швецию
10:07
Готово 6 тысяч коек
09:15
Некоторые продукты стали дешевле
20:44
«Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает надежность теплоснабжения для 8 тысяч жителей Центрального района
20:41
В Петрбурге задержали изготовителя детской порнографии
20:28
В порту Петербурга модернизируют нефтяной терминал
09:43
Почему нет массовой вакцинации?
09:14
У США нет другой стратегии
20:22
Главе Куйвози вменяют незаконное предпринимательств
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery

Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery

0
80
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Marina Gisich Gallery
Персональная выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery

Marina Gisich Gallery рада объявить о персональной выставке Александра Шишкина-Хокусая - художника-участника павильона России на Венецианской биеннале в 2019 году!

Александр - петербургский художник и сценограф, неоднократный лауреат театральной премии «Золотая маска», один из экспонентов павильона России на Венецианской биеннале в 2019 году. Работает как художник-постановщик в театре, а также занимается живописью инсталляцией и перформансом. Постоянный соавтор режиссеров Андрея Могучего и Юрия Бутусова.

Шишкин-Хокусай разделяет свою работу в театре и в современном искусстве, выступая в поле последнего под псевдонимом «Хокусай»:

«Шишкин работал с природой. Но к ней я добавил антагониста Шишкина-Хокусая. Хокусай с персонажами, с фигуративной пластикой, актерской в каком-то смысле. Таким образом я для себя зашифровываю два вектора: Шишкин как средовой момент, а Хокусай как психодрама, работа с гомо сапиенсом», — объясняет художник.

Его работам свойственен абсурд и сюрреализм, расхождение между внешним и внутренним. Этот интерес художник объясняет своими театральными корнями, потому что для него театр в целом — это воплощение абсурда.

Со 2 июня, до конца июля, на обеих площадках Marina Gisich Gallery, выставка - Riva degli Schiavi ("Набережная рабов")

Настроение своей новой экспозиции Александр Шишкин-Хокусай определяет как “жизнь после смерти”. Возвращаясь к проекту для Павильона России на Венецианской биеннале после долгого перерыва, отягощенного карантином, художник стремится заново увидеть и пережить сложную кинетику инсталляции, посвященной Эрмитажу. Венецианская работа в “Riva degli Schiavi” (“Набережная рабов”) будет дополнена и переосмыслена серией новых вещей, основанных на изучении иконографии глянцевых изданий и модельных лиц вне Европы. Синий, цвет, пришедший в европейскую часть света из Индии, Ирана и Афганистана, здесь играет ключевую роль.

В новой серии Шишкин-Хокусай экспериментирует с атрибутикой рабства (веревками, цепями) и вводит представление об искусстве как “живой машине”, способной страдать и меняться от взглядов и прикосновений зрителей.

Источник: Marina Gisich Gallery
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-11-2019, 11:16
Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»
27-03-2019, 16:49
Марина Шишкина – против асфальтобетонного завода в черте города
3-04-2017, 10:25
Изменения в «Справедливой России»
16-04-2019, 12:41
Выставка «Преодолевая беспечность»
16-04-2019, 21:37
Депутат ЗаКСа Надежда Тихонова – вероятный кандидат в губернаторы от «Справедливой России»
24-06-2014, 13:09
Выставка «Другой дом»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
283
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
0
284
18-05-2021, 10:39
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе Р-23 "Псков"
0
307
17-05-2021, 15:58
В Ленобласти столкнулись три автомобиля
0
379
17-05-2021, 11:35
В Петербурге водителя-наркомана задерживали со стрельбой
Наверх