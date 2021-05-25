Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery

Marina Gisich Gallery рада объявить о персональной выставке Александра Шишкина-Хокусая - художника-участника павильона России на Венецианской биеннале в 2019 году!
Александр - петербургский художник и сценограф, неоднократный лауреат театральной премии «Золотая маска», один из экспонентов павильона России на Венецианской биеннале в 2019 году. Работает как художник-постановщик в театре, а также занимается живописью инсталляцией и перформансом. Постоянный соавтор режиссеров Андрея Могучего и Юрия Бутусова.
Шишкин-Хокусай разделяет свою работу в театре и в современном искусстве, выступая в поле последнего под псевдонимом «Хокусай»:
Его работам свойственен абсурд и сюрреализм, расхождение между внешним и внутренним. Этот интерес художник объясняет своими театральными корнями, потому что для него театр в целом — это воплощение абсурда.
Со 2 июня, до конца июля, на обеих площадках Marina Gisich Gallery, выставка - Riva degli Schiavi ("Набережная рабов")
Настроение своей новой экспозиции Александр Шишкин-Хокусай определяет как “жизнь после смерти”. Возвращаясь к проекту для Павильона России на Венецианской биеннале после долгого перерыва, отягощенного карантином, художник стремится заново увидеть и пережить сложную кинетику инсталляции, посвященной Эрмитажу. Венецианская работа в “Riva degli Schiavi” (“Набережная рабов”) будет дополнена и переосмыслена серией новых вещей, основанных на изучении иконографии глянцевых изданий и модельных лиц вне Европы. Синий, цвет, пришедший в европейскую часть света из Индии, Ирана и Афганистана, здесь играет ключевую роль.
В новой серии Шишкин-Хокусай экспериментирует с атрибутикой рабства (веревками, цепями) и вводит представление об искусстве как “живой машине”, способной страдать и меняться от взглядов и прикосновений зрителей.