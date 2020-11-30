«Живая классика» открывает набор в Детскую редакцию

Для подростков, которые интересуются работой средств массовой информации, любят писать и хотят научиться брать интервью и мечтают стать журналистами или блогерами, фонд «Живая классика» открыл «Детскую редакцию».

Сейчас любимым делом можно заниматься онлайн, поэтому для медиаразвития нет границ. Стать юнкором «Детской редакции» могут подростки в возрасте 12-17 лет из разных регионов России.

В течение года юнкоры будут участвовать в мастер-классах, тренингах, образовательных лекциях и семинарах. У членов редакции появится уникальная возможность получать знания от представителей ведущих СМИ нашей страны, специалистов в сфере медиа и маркетинга.

Участники «Детской редакции» будут заниматься созданием контента для основных соцсетей фонда «Живая классика» (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейбук). Также ребята смогут совместно записывать подкасты, снимать видео, их будут привлекать к участию в различных проектах фонда.

В течение сезона участники будут собирать портфолио со своими работами, за каждую они получат баллы. В конце года 15 ребят, набравшие наибольшее количество баллов, получат призы. Лучшие работы подростков опубликуют в различных СМИ.

Проект детской редакции «Живой классики» носит образовательный характер. Мы хотим, чтобы подростки, вне зависимости от их места жительства, имели возможность получать как теоретические, так и практические знания в сфере медиа и журналистики, могли учиться у настоящих акул пера и профессионалов своего дела для того, чтобы в дальнейшем реализовать себя в сфере, которая сейчас актуальна как никогда и стремительно развивается изо дня в день.

Участвуй, ведь, возможно, это именно тот шанс развиваться в медиасфере, который ты так давно ждешь: https://liveclassics.ru/project/детская-редакция/

Все проекты фонда «Живая классика» проходят под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель».