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Питерец.ру » Культура » Петербург ищет волонтеров для музеев

Петербург ищет волонтеров для музеев

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В Городском студенческом центре будет реализован новый проект «Навигатор добровольчества»

С 8 по 30 октября в Городском студенческом центре (Вознесенский пр. 44-46) будет реализован новый проект для развития добровольческих инициатив в музеях Санкт-Петербурга «Навигатор добровольчества».

Проект рассчитан на специалистов сети музеев и лидеров добровольческих команд по организации волонтеров. Важными гостями и экспертами станут также сотрудники крупнейших музеев города, которые представят свои эффективные практики в привлечении, сопровождении и мотивировании волонтеров.

Участники обучающей программы будут погружены в разработку базовых стандартов по развитию добровольческой деятельности на базе учреждений культуры Санкт-Петербурга с вовлечением добровольцев из числа граждан местного сообщества, а также созданием конкретных добровольческих вакансий.

«Навигатор добровольчества» реализуется при поддержке Российского фонда культуры и Всероссийского движения «Волонтеры культуры», а также при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Участие бесплатное при предварительном заполнении заявки на сайте: https://dobro.ru/event/10014284.

Контактное лицо: менеджер по работе с участниками Клименко Никита, тел:. +7-999-514-71-59

Источник: Комитет по молодежной политике
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