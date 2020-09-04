ента новостей

17:56
В сети развлекательных музеев и аттракционов БигФани торжественно перевернули календарь в знаковую дату "Третье сентября"
17:50
В Петербурге решается будущее Кузнечного рынка
13:50
В Петербурге полицейские выявили факт мошенничества при получении выплат
13:46
В Петербурге задержали похитителя экскаватора
13:43
Регистрация на молодежный форум «ВышеКрыши» продлена до 9 сентября
12:04
Ландшафтный спектакль "Улитная Рапсодия"
12:01
Успей подать заявку на участие в проекте «Место, где я живу»
11:56
Студентов Петербурга приглашают поучаствовать в квесте по охране труда
11:46
Выставка «Воздушный мост Жизни» в Историческом парке
11:43
Всероссийский квест «Дальневосточная Победа»: современный формат изучения истории
11:38
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Корчмино»
11:35
В Петербурге налетчик с ножом ограбил офис МТС
11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
09:54
Жилье стало дороже
08:53
Подход к ограничительным мерам изменен
23:59
КХЛ: неявка «Йокерита» в Минск и разгромленный в Ярославле «Спартак» Знарка
16:37
На развязке КАД с Пулковским шоссе на месяц перекроют две полосы движения
13:53
Cостоялось открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
11:16
В Санкт-Петербурге показали фильмы о войне
11:10
Аферистов, обокравших пенсионерку в Петербурге, задержали в Оренбургской области
10:09
Медицина стала особенно важной
09:49
Как история с Навальным повлияет на рубль?
23:01
«Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ
15:29
Общественники в Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине Таллинского прорыва 1941 года
13:27
День знаний безОпасно!
13:27
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
10:43
Молодежь Петербурга возложит цветы к монументу «Корчмино»
10:36
В Петербурге лже-газовики обокрали пенсионерку
09:40
Беглов остается?
09:07
Отношение к дистанционке
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Успей подать заявку на участие в проекте «Место, где я живу»

Успей подать заявку на участие в проекте «Место, где я живу»

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Успей подать заявку на участие в проекте «Место, где я живу»

Крупнейшее в сфере урбанистики событие состоится уже скоро: с 7 по 14 сентября. 4 района города: Центральный, Адмиралтейский, Красногвардейский и Московский. Участников обучат социальному проектированию и формированию комфортной городской среды. Команды будут составлены из людей разных поколений: молодых горожан до 35 лет и представителей старшего возраста от 55 лет. Общими усилиями они смогут разработать и реализовать в своем районе собственные проекты.

Подать заявку можно до 5 сентября. Чтобы принять участие, необходимо заполнить онлайн-анкету, указать в ней уже имеющийся опыт проектной деятельности, место проживания и выразить свое видение главного символа вашего района. Затем горожане пройдут образовательную программу, она продлится 2 сессионных дня. Ее представят эксперты, которые создали общероссийскую сеть добровольчества и реализуют социальные проекты по всей стране более 10 лет.

Событие пройдет в молодежном пространстве «ПРОСТО» на проспекте Медиков, 3 корпус 1.

В конце обучения участники презентуют разработанные ими инициативы, проведут общий нетворкинг и создадут визуализированную карту активностей для каждого района.

Онлайн-анкеты для жителей районов:

Московского: анкета (образовательные сессии – 7,8 сентября); 

Центрального: анкета (образовательные сессии – 9,10 сентября);

Адмиралтейского: анкета (образовательные сессии –11,12 сентября);

Красногвардейского: анкета (образовательные сессии – 13,14 сентября).

Социальная инициатива призвана решить все нарастающую проблему современных мегаполисов – проблему потери исторической значимости и самобытности отдельных районов города. По мнению организаторов, этот вопрос особенно актуален для Петербурга, в котором, с одной стороны, ощутимо влияние уникального культурного наследия, с другой – происходит обезличивание городской локальной идентичности, которая необходима для формирования устойчивых местных сообществ, влияет на общий уровень удовлетворенности жизнью.

«Сейчас после нескольких месяцев самоизоляции, в условиях закрытых границ жители Санкт-Петербурга смогли прочувствовать, насколько важно развивать ту среду, которая их окружает, способствовать разрастанию комфортной уличной инфраструктуры, уютных и самобытных мест на карте города, актуальных здесь и сейчас социальных инициатив. В обществе, которое переживает трансформацию, людям становится интересно воздействовать на действительность. И мы хотим дать им для этого нужные инструменты и схемы работы», – отметила Юлия Мальцева, руководитель проекта «Место, где я живу».

Проект по развитию культурной идентичности районов Санкт-Петербурга «Место, где я живу» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Организатором проекта выступил АНО САП «Серебряный возраст», который с 2008 года работает с пожилыми людьми и помогает им оставаться социально активными. Организация разработала 15 курсов, создала более 30 волонтерских центров по всей стране, первыми в России организовала образовательные онлайн-марафоны для аудитории 55+, а также формирует широкий спектр услуг для этого стабильно растущего потребительского сегмента.

Больше информации о проекте можно узнать в официальной группе в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/placeofmylife.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-02-2020, 19:41
У петербуржцев есть шанс войти в кадровый резерв «Резиденты Тавриды»
13-10-2016, 19:47
Петербург ищет волонтеров
6-02-2020, 14:51
В Петербурге снимут сериал о том, как создавать классные проекты
19-09-2017, 12:13
Новый студенческий проект Stud UrbanLab
1-09-2020, 12:19
Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября
7-04-2020, 14:23
«Россия-Моя история» и волонтерский корпус «Наследники» запускают уникальный образовательный онлайн-проект

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
0
183
31-08-2020, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
224
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
274
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
Наверх