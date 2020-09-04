Успей подать заявку на участие в проекте «Место, где я живу»

Крупнейшее в сфере урбанистики событие состоится уже скоро: с 7 по 14 сентября. 4 района города: Центральный, Адмиралтейский, Красногвардейский и Московский. Участников обучат социальному проектированию и формированию комфортной городской среды. Команды будут составлены из людей разных поколений: молодых горожан до 35 лет и представителей старшего возраста от 55 лет. Общими усилиями они смогут разработать и реализовать в своем районе собственные проекты.

Подать заявку можно до 5 сентября. Чтобы принять участие, необходимо заполнить онлайн-анкету, указать в ней уже имеющийся опыт проектной деятельности, место проживания и выразить свое видение главного символа вашего района. Затем горожане пройдут образовательную программу, она продлится 2 сессионных дня. Ее представят эксперты, которые создали общероссийскую сеть добровольчества и реализуют социальные проекты по всей стране более 10 лет.

Событие пройдет в молодежном пространстве «ПРОСТО» на проспекте Медиков, 3 корпус 1.

В конце обучения участники презентуют разработанные ими инициативы, проведут общий нетворкинг и создадут визуализированную карту активностей для каждого района.

Онлайн-анкеты для жителей районов:

Московского: анкета (образовательные сессии – 7,8 сентября);

Центрального: анкета (образовательные сессии – 9,10 сентября);

Адмиралтейского: анкета (образовательные сессии –11,12 сентября);

Красногвардейского: анкета (образовательные сессии – 13,14 сентября).

Социальная инициатива призвана решить все нарастающую проблему современных мегаполисов – проблему потери исторической значимости и самобытности отдельных районов города. По мнению организаторов, этот вопрос особенно актуален для Петербурга, в котором, с одной стороны, ощутимо влияние уникального культурного наследия, с другой – происходит обезличивание городской локальной идентичности, которая необходима для формирования устойчивых местных сообществ, влияет на общий уровень удовлетворенности жизнью.

«Сейчас после нескольких месяцев самоизоляции, в условиях закрытых границ жители Санкт-Петербурга смогли прочувствовать, насколько важно развивать ту среду, которая их окружает, способствовать разрастанию комфортной уличной инфраструктуры, уютных и самобытных мест на карте города, актуальных здесь и сейчас социальных инициатив. В обществе, которое переживает трансформацию, людям становится интересно воздействовать на действительность. И мы хотим дать им для этого нужные инструменты и схемы работы», – отметила Юлия Мальцева, руководитель проекта «Место, где я живу».

Проект по развитию культурной идентичности районов Санкт-Петербурга «Место, где я живу» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Организатором проекта выступил АНО САП «Серебряный возраст», который с 2008 года работает с пожилыми людьми и помогает им оставаться социально активными. Организация разработала 15 курсов, создала более 30 волонтерских центров по всей стране, первыми в России организовала образовательные онлайн-марафоны для аудитории 55+, а также формирует широкий спектр услуг для этого стабильно растущего потребительского сегмента.

Больше информации о проекте можно узнать в официальной группе в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/placeofmylife .