Киностудия «Ленфильм» вносит свой вклад в защиту окружающей среды

29 июня на киностудии «Ленфильм» состоялась презентация новых экологических сумок от известного дизайнера Саши Полярус.

Представили новый мерч киностудии дизайнер Саша Полярус, а также актеры Иван Батарев и Варвара Гусинская. Фотографом выступила Анна Цветкова, визажистом Александра Родионова. Камзолы XVIII века были взяты из костюмерных «Ленфильма», а сама фотосессия состоялась в кинозале киностудии.

- Идея фотосессии состоит в сочетании старого и нового. Мы специально выбрали костюмы XVIII века и добавили к ним современные сумки. При этом мы находимся на киностудии «Ленфильм», а это значит, что лучшего места для презентации кинографического мерча, чем кинозал, придумать нельзя, – сказала фотограф Анна Цветкова.

Новые сумки сшиты из… старых рекламных киноматериалов – пресс-волов. Они могли оказаться за ненадобностью на помойке, но студия решила связаться с Сашей для изготовления из них уникальных эко-сумок. Каждая является неповторимым мерчем. Перерабатывать старое в новое – осознанное потребление, которое позволяет защитить окружающую среду и внести вклад в экологию.

Мы попросили Сашу рассказать о новой коллекции.

- Насколько трудно внедрять в России идеи осознанного потребления?

- Моему проекту шесть лет. Все началось в марте 2014 года. С тех пор многое изменилось, особенно в последние два года. Постепенно люди начинают понимать, что такое осознанное потребление. Изменения есть и если шесть лет назад все шло туго. Люди часто говорили: «Что? Вы вытащили из помойки и пытаетесь еще и продавать это?». Сейчас многие у нас начали понимать для чего это нужно, и ситуация кардинально меняется. Эти изменения наблюдать очень приятно. Я езжу с лекциями по стране и вижу - насколько это стало проще.

Центральная миссия проекта – это формирование культуры осознанного потребления и грамотной переработки. К примеру, вы знали, что пресс-волы делают из ПВХ - поливинилхлорида? Как сумки и рекламные баннеры он прекрасен, но если его просто выбросить на помойку, при сжигании он может выделять опасный диоксид.

- Вас можно назвать одной из пионеров этого движения?

- Меня уже, как только не называют. Думаю да. Я была одной из первых и, к сожалению, не так много коллег появилось за эти 6 лет. Сейчас постепенно появляются разные ребята, которые занимаются переработками, что тоже радует. Создается некое комьюнити. Думаю, что в ближайшие несколько лет мы обязательно с ними сделаем коллаборацию. Это круто, это создание некой новой среды. То, к чему я шла все это время.

- Почему Вы решили сотрудничать с «Ленфильмом»?

- На «Ленфильм» пришла молодая команда, которой близки принципы осознанного потребления. Они нашли на складах «Ленфильма» какое-то количество пресс-волов, ролл-апов и решили предложить мне коллаборацию. Это один из красивых, приятных проектов. У нас все получилось, и, надеюсь, мы сможем продолжить в будущем наше партнерство.

- Что для Вас означает «Ленфильм»?

- Кино Ленинграда, старейшая киностудия страны. Я только сейчас, во время презентации узнала, что здесь есть прекрасный кинотеатр и музей.

- Как сложно сделать одну такую сумку?

- Мы делали из шести пресс-волов. У меня сейчас есть цех, там работает три швеи. Могу сказать, что в месяц мы отшиваем до 300 сумок.

- Вы сами придумываете идеи для сумок?

- Конкретно в этом случае я просто давала советы, а непосредственно сам дизайн хлопушек разрабатывал Антон Пишун. Что касается остального мерча, мы разрабатываем для разных компаний. Это чаще сумки-чеперы. Что касается баннеров, это не всегда удобный материал для создания сумки. Методом проб и ошибок мы пришли к такой форме. Они, можно сказать, неубиваемые. Удобные, прикольные, всем подходят. Универсальный товар.

Новый мерч киностудии «Ленфильм» будет доступен в сувенирной лавке после открытия киноцентра.

Справка:

Саша Полярус вдохновилась идеей фешен-ресайклинга шесть лет назад во время поездки в Париж. Со стартовым капиталом в 30 000 рублей и бытовой швейной машинкой ей удалось увеличить годовой оборот в 100 раз и сделать совместные проекты с Adidas, Сбербанком, «Яндексом» и СТС.

Стремление к популяризации идей осознанного потребления подтолкнуло основательницу марки покинуть ивент-индустрию и заняться пошивом сумок из отработанных автомобильных и велосипедных камер, ремней безопасности и рекламных баннеров. Так появился бренд Polyarus, отметивший в марте свое шестилетие. Студия Саши отшивает около 12 000 изделий в год. Так, для одного Adidas в 2018-м была изготовлена 1000 шоперов. По итогам 2019 года марка Polyarus заработала 3 млн рублей.