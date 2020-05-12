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Питерец.ру » Культура » Военно-историческая реконструкция «Знамя над Берлином»

Военно-историческая реконструкция «Знамя над Берлином»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Военно-историческая реконструкция  «Знамя над Берлином», посвященная 75-й годовщине Великой Победы

10 мая впервые в истории проведения военно-исторических реконструкций организация «Красная Звезда» и участники движения «Хранители Истории» провели уникальное событие - реконструкцию городского боя в прямом эфире! Полномасштабное  сражение с танковыми дуэлями, стрельбой из пулеметов, гранатометов и гаубиц  «Знамя над Берлином» стало символом Дня Великой Победы в 2020 году для десятков тысяч зрителей по всей стране!

Территория кронштадтского Адмиралтейства стала единственной площадкой в стране, где в реальном бою приняли участие танки, бронеавтомобили, самоходные установки и артиллерия. На протяжении двух праздничных дней реконструкторы и организаторы проекта были в постоянном прямом эфире, где велась подготовка к штурму Берлина: проводили лекции, отвечали на вопросы, показывали мастер-классы и эпизоды боевых действий.

10 мая в 17:00 состоялся первый в истории бой онлайн в режим экшн-съемки с нескольких точек, что позволило погрузить зрителя в максимальную реальность происходящего! Никаких постановочных кадров и репетиций, три дня технической подготовки, и все без единого зрителя. Только танки, пушки, взрывы и участники военно-исторических клубов. 5 живых камер следили за решающим наступлением бойцов Красной Армии среди руин поверженного Берлина.

Зрители видели все - командиров, поднимающих бойцов в атаку, выстрелы из пушек и пулеметов, идущие в атаку танки. Благодаря камерам операторов в прямом эфире зрители словно смотрели из-за плеча отстреливающего последние патроны немецкого солдата или находились на месте командира легендарного танка Т-34-85. Эту боевую машину, настоящий символ Великой Победы, «Хранители Истории» подготовили специально к Году Памяти и Славы.

Сами участники воевали на исторической территории, овеянной воинской славой, - среди старинных укреплений города-героя Кронштадта. Оказавшись один на один друг с другом, красноармейцы и солдаты вермахта получили возможность очутиться в истории — в такой, какой она была тогда: разрушенные баррикады, госпитали в кварталах Берлина и пулемётный дождь с крыш. Только в отличие от актёров кино, у наших реконструкторов нет дублей — попытка инсценировать штурм «логова зверя» даётся только один раз.

Получив драгоценный первый опыт и тысячи восторженных комментариев зрителей, было решено продолжить развивать формат онлайн-эфиров, чтобы за подобными фестивалями в режиме реального времени следили не только в России, но и во всем мире!

Источник: хранителиистории.рф
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