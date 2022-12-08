Водительская справка

Многие люди желают иметь собственный автомобиль. Когда-то это могло быть несбывшейся мечтою. Но сегодня число владельцев этого транспорта заметно выросло. Причиной тому – изменившийся уровень жизни, наличие автокредита и прочее.

Казалось бы, для управления машиной достаточно научиться вождению и знать ПДД. Однако существует еще один важный нюанс – каждый водитель должен получить медицинскую справку, разрешающую ему управлять авто.

Комиссия

Для получения этой справки необходимо пройти водительскую комиссию. Это процедура, позволяющая проверить наличие противопоказаний для управления транспортным средством.

Человек проходит медосмотр, после чего получает нужную справку. Она подтверждает, что конкретный гражданин может управлять машиной, мотоциклом или других видом транспорта.

Во время комиссии требуется разрешение от следующих специалистов:

нарколог;

психиатр;

окулист;

терапевт.

Чаще всего нужны положительные заключения от этих 4 врачей. Если же вы проходите комиссию для управления пассажирским или грузовым транспортом, дополнительно потребуется проверка еще 2 специалистов – отоларинголога и невропатолога.

Основания для отказа

Абсолютно здоровых людей практически не бывает. Однако при наличии серьезных проблем со зрением, психикой, алкоголем или наркотиками человеку отказывают в получении справки. Причем основанием становится отсутствие разрешения от одного из врачей.

Поддельные справки

К сожалению, бывают случаи, когда человек пытается получить поддельную справку. На это идут люди, которые не могут пройти медосмотр на законных основаниях. К такому способу также могут прибегать те, кто не хочет тратить время на прохождение комиссии.

Правоохранительные органы ведут активную борьбу с этим негативным явлением. Водительские справки проверяются на подлинность. Поэтому нет никакого смысла обманывать, поскольку факт мошенничества все равно вскроется.

Прохождение медкомиссии

Получить водительскую справку в Петербурге вы сможете в центре «МедМигСервис». Здесь проходят медкомиссии для управления транспорта любых категорий. Запись осуществляется по телефону, а также на сайте в режиме онлайн. Есть форма заказа обратного звонка.

В центре работают квалифицированные специалисты. По всем вопросам относительно водительской комиссии можете пообщаться с консультантами. Общение осуществляется по телефону или в мессенджерах.