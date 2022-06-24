Как открыть ИП?

Для законного ведения бизнеса необходимо его зарегистрировать. Это правило касается любых видов предпринимательской деятельности. По этой причине в юридических организациях распространение получили услуги регистрации фирмы.
Особенности открытия ИП
Главные преимущества ИП:
- Свободное использование полученной прибыли.
- Отсутствующий налог на имущество коммерческого типа.
- Отсутствие необходимости организации собраний, чтобы решать общие вопросы.
Если говорить про недостатки ИП, то выделяют следующие: запрещены некоторые виды предпринимательской деятельности, необходимо переводить платежи в ПФ и ФОМС, используется личное имущество для ответа за финансовые риски.
Для регистрации необходимо подготовить следующие документы: паспорт, данные о предпринимательской деятельности, предпочтительный способ оплаты налогов. Если ИП будет открывать иностранец, он должен подготовить документ, подтверждающий его постоянное или временное проживание на территории РФ.
Регистрация ИП: самостоятельно или через юридическую организацию
Услуга открытия ИП включает:
- Консультацию. Юрист подробно объяснит, что необходимо для регистрации.
- Сбор необходимой информации и пакета документов.
- Подбор кодов ОКВЭД, которые будут отражать вид предпринимательской деятельности.
- Выбор подходящего способа оплаты налогов.
- Подготовку и подачу соответствующих документов в регистрирующий орган.
- Открытие банковского счета (при необходимости).
Если открывать ИП самостоятельно, это может привести к ряду проблем. К примеру, будут затянуты сроки начала предпринимательской деятельности, будет получен отказ (если вы неправильно оформите документы). Кроме этого, наиболее распространены такие ошибки, как неправильное составление заявления, неправильный подбор кодов ОКВЭД и способа оплаты налогов.
Чтобы ускорить регистрацию ИП, обращайтесь к опытному юристу. Он не только соберет документы, но и гарантирует выполнение работы в течение 5-ти рабочих дней, как и установлено законодательно.
Сотрудничество начинается с подписания договора, в котором обязательно указываются права и обязанности сторон, акцентируется внимание на важных вопросах конфиденциальности.
Главная задача предпринимателя – это ведение и вдохновение прибыльного бизнеса, чтобы быть на шаг впереди конкурентов. По этой причине юридические нюансы рекомендовано передавать в руки настоящего профессионала, который не допустит глупых ошибок.