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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Юридические услуги » Как открыть ИП?

Как открыть ИП?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
er-consulting.ru
Для законного ведения бизнеса необходимо его зарегистрировать.

Для законного ведения бизнеса необходимо его зарегистрировать. Это правило касается любых видов предпринимательской деятельности. По этой причине в юридических организациях распространение получили услуги регистрации фирмы.

Особенности открытия ИП

Главные преимущества ИП:

  • Свободное использование полученной прибыли.
  • Отсутствующий налог на имущество коммерческого типа.
  • Отсутствие необходимости организации собраний, чтобы решать общие вопросы.

Если говорить про недостатки ИП, то выделяют следующие: запрещены некоторые виды предпринимательской деятельности, необходимо переводить платежи в ПФ и ФОМС, используется личное имущество для ответа за финансовые риски.

Для регистрации необходимо подготовить следующие документы: паспорт, данные о предпринимательской деятельности, предпочтительный способ оплаты налогов. Если ИП будет открывать иностранец, он должен подготовить документ, подтверждающий его постоянное или временное проживание на территории РФ.

Регистрация ИП: самостоятельно или через юридическую организацию

Услуга открытия ИП включает:

  • Консультацию. Юрист подробно объяснит, что необходимо для регистрации.
  • Сбор необходимой информации и пакета документов.
  • Подбор кодов ОКВЭД, которые будут отражать вид предпринимательской деятельности.
  • Выбор подходящего способа оплаты налогов.
  • Подготовку и подачу соответствующих документов в регистрирующий орган.
  • Открытие банковского счета (при необходимости).

Если открывать ИП самостоятельно, это может привести к ряду проблем. К примеру, будут затянуты сроки начала предпринимательской деятельности, будет получен отказ (если вы неправильно оформите документы). Кроме этого, наиболее распространены такие ошибки, как неправильное составление заявления, неправильный подбор кодов ОКВЭД и способа оплаты налогов.

Чтобы ускорить регистрацию ИП, обращайтесь к опытному юристу. Он не только соберет документы, но и гарантирует выполнение работы в течение 5-ти рабочих дней, как и установлено законодательно.

Сотрудничество начинается с подписания договора, в котором обязательно указываются права и обязанности сторон, акцентируется внимание на важных вопросах конфиденциальности.

Главная задача предпринимателя – это ведение и вдохновение прибыльного бизнеса, чтобы быть на шаг впереди конкурентов. По этой причине юридические нюансы рекомендовано передавать в руки настоящего профессионала, который не допустит глупых ошибок.

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