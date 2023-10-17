Пломбы из светоотверждаемого композита - надежность и долговечность

Одним из наиболее современных и востребованных способов пломбирования зубов считается метод, при котором используются светоотверждаемые материалы. Непрофессионалы обычно называют их световыми пломбами. Многие пациенты на собственном опыте уже убедились в надежности, долговечности и эстетичности такого варианта лечения. Чтобы иметь представление о данном материале, нужно понимать, какими он обладает характеристиками и что приносит ему такую популярность. Не можем не отметить сайт стоматологии Эстет, где подробнее описывается данный материал - https://стоматология-эстет.рф/postavit-plombu-na-zub-v-permi.

Что такое светоотверждаемый композит и его особенности

Выделяют несколько разновидностей данного материала с различным составом. При этом все виды объединяет такая особенность, как полимеризация в момент воздействия ультрафиолетовыми лучами.

Благодаря пластичности и текучести композит удобно использовать в работе. Кроме того, у врача есть возможность наносить его отдельными слоями различных оттенков. За счет применения такого метода искусственную эмаль сложно отличить от природной.

За счет того, что у пломбы достаточно сложный состав, цена ее также несколько выше, чем у обычного всем привычного материала. Но в этом случае стоимость вполне оправдана качеством пломбы. В составе, как правило, присутствует такой основной элемент, как гелиокомпозит. Он представляет собой основу, которая при световом воздействии приобретает твердую структуру за счет распада на радикалы.

Наполнитель состоит из стеклокерамики, диоксида кремния и других примесей, влияющих на цвет, структуру и зону применения. Также в составе есть компоненты, обладающие связывающими свойствами.

Светоотверждаемые композиты – это универсальный материал, который помогает в устранении различных стоматологических проблем. В каждом конкретном случае есть возможность подобрать свой оттенок, который не изменится даже под влиянием негативных факторов.

Достоинства светоотверждаемого композита

Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

безопасность — такая пломба е вызывает аллергической реакции и не наносит вреда организму, устанавливать ее можно вне зависимости от состояния здоровья;

— такая пломба е вызывает аллергической реакции и не наносит вреда организму, устанавливать ее можно вне зависимости от состояния здоровья; консистенция – достаточно мягкая, благодаря чему есть возможность качественно заполнить всю полость;

– достаточно мягкая, благодаря чему есть возможность качественно заполнить всю полость; пластичность – высокая, за счет чего материал не затвердеет раньше, чем будет сформирована коронковая часть;

– высокая, за счет чего материал не затвердеет раньше, чем будет сформирована коронковая часть; обширная палитра – для каждого конкретного случая можно подобрать максимально приближенный к природному оттенку;

– для каждого конкретного случая можно подобрать максимально приближенный к природному оттенку; удобство – композит относительно податлив, легко поддается шлифовке и полировке.

Этапы установки светоотверждаемой пломбы

Чтобы реставрация поврежденного зуба прошла успешно, врач-стоматолог должен придерживаться ряда правил и определенной последовательности при пломбировании.

После того как будет проведена консультация, сделан рентген и введен анестезирующий препарат, начинается процесс непосредственно самой установки композита, который проходит в несколько действий:

препарирование – на этом шаге специалист прочищает каналы или, если зубная единица жива, то на зону дентина наносит специальную пасту, обладающую изолирующими свойствами;

– на этом шаге специалист прочищает каналы или, если зубная единица жива, то на зону дентина наносит специальную пасту, обладающую изолирующими свойствами; наложение пломбы с лечебным эффектом – этот этап необходим, если диагностирован кариес глубокой формы, далее происходит изоляция;

– этот этап необходим, если диагностирован кариес глубокой формы, далее происходит изоляция; адгезия – наносится бонд-система;

– наносится бонд-система; непосредственно пломбирование – композит укладывается постепенно слоями, каждый из которых подвергается ультрафиолетовому воздействию;

– композит укладывается постепенно слоями, каждый из которых подвергается ультрафиолетовому воздействию; придание формы – композит подгоняют под прикус, затем его шлифуют и полируют.

Во время пломбирования важно, чтобы никакая жидкость не попадала в реставрируемую полость. Для этой цели стоматологи пользуются специальными приспособлениями, например, слюноотсосом, ретракционной нитью или коффердамом.

Чтобы правильно подобрать оттенок пломбы, делать это желательно при естественном освещении, используя при этом шкалу Vita.

Все этапы установки композита должны выполняться правильно. При допущении хотя бы одной ошибки срок службы пломбы заметно сокращается.

Продолжительность эксплуатации светоотверждаемой пломбы

Специалисты дают гарантию минимум на 6 лет. Но, если правильно ухаживать за зубами, этот период можно увеличить. Теоретически есть вероятность сохранения такой пломбы на всю жизнь.

На срок службы также влияют и такие факторы, как качество используемого материала, опыт работы врача-стоматолога, ответственность пациент за исполнение в дальнейшем всех рекомендаций.

Если у вас возникли проблемы с зубами, вы можете обратиться в стоматологическую клинику «Эстет» в Перми – одну из самых крупных в городе. Штат клиники составляют только высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы. Они помогут решить любую проблему с зубами – от стандартного лечения до оказания ортодонтической помощи – по наиболее выгодным ценам. Также клиника практикует использование бонусной программы и проведение различных акций. Записывайтесь на консультацию на удобное для вас время.