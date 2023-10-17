Пломбы из светоотверждаемого композита - надежность и долговечность

ента новостей

20:11
Выставка «Трансгуманизм»
20:05
Выставка «Блокнот лицемера»
20:02
На «Сортавала» в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Сортавалы
19:49
Петербургское хоккейное «Динамо» проиграло в Норильске со счётом 3:6 – Люзенкову пора в отставку?
13:27
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
13:24
В Гатчине пьяная ссора закончилась выстрелом в голову из пневматики
13:19
В Мурино задержали лжегазовщиков, обокравших пенсионера в Красносельском районе
13:13
В Петербурге задержала автоугонщицу
13:10
В Петербурге задержали похитителя банковской карты у пенсионера
13:04
На развязке КАД с Пискаревским проспектом полностью перекроют семь съездов
13:02
В Новгородской области задержали воровку "на доверии" за кражи из квартир пожилых в Колпино
12:58
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве вилкой на детской площадке
12:51
В Приморском районе неизвестный выстрелил в ногу учмительнице из пневматики
12:47
В Приморском районе у жителя Парголово обнаружили полкило мефедрона
12:42
В центре Петербурга житель Севастополя выстрелил из газового пистолета в барменшу
12:36
В Петербурге прошла встреча с временно исполняющим обязанности Генерального консула Израиля
12:34
В Ленобласти задержали молодую девушку, обманушую пенсионерок в Приморском районе
02:30
Председатель Горизбиркома Максим Мейксин открыл первый региональный шахматный турнир на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии и сыграл партию с гроссмейстером
01:19
СКА разгромил «Адмирал», при этом Артемий Плешков не пропустил, а «Торпедо» разгромлено «Северсталью»
21:29
Выставка фоторабот известного кинооператора Дмитрия Долинина - «Пунктир»
17:51
Волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти начали новый сезон Суперлиги с побед
17:33
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на 7 дней ограничат пропускную способность
17:27
В Петербурге пройдет ежегодная акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей»
17:19
В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП
14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
13:01
В центре водных видов спорта «Невская волна» отремонтировали прыжковый бассейн
12:51
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину
12:48
В Кировском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:44
В Гатчине конфликт на парковке закончился стрельбой из травмата
12:41
В Московсом районе задаржали похитителя «Лада Приоры»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Пломбы из светоотверждаемого композита - надежность и долговечность

Пломбы из светоотверждаемого композита - надежность и долговечность

0
23
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Что собой представляют пломбы из светоотверждаемого композита? Какие у них плюсы и минусы?

Одним из наиболее современных и востребованных способов пломбирования зубов считается метод, при котором используются светоотверждаемые материалы. Непрофессионалы обычно называют их световыми пломбами. Многие пациенты на собственном опыте уже убедились в надежности, долговечности и эстетичности такого варианта лечения. Чтобы иметь представление о данном материале, нужно понимать, какими он обладает характеристиками и что приносит ему такую популярность. Не можем не отметить сайт стоматологии Эстет, где подробнее описывается данный материал - https://стоматология-эстет.рф/postavit-plombu-na-zub-v-permi.

Что такое светоотверждаемый композит и его особенности

Выделяют несколько разновидностей данного материала с различным составом. При этом все виды объединяет такая особенность, как полимеризация в момент воздействия ультрафиолетовыми лучами.

Благодаря пластичности и текучести композит удобно использовать в работе. Кроме того, у врача есть возможность наносить его отдельными слоями различных оттенков. За счет применения такого метода искусственную эмаль сложно отличить от природной.

За счет того, что у пломбы достаточно сложный состав, цена ее также несколько выше, чем у обычного всем привычного материала. Но в этом случае стоимость вполне оправдана качеством пломбы. В составе, как правило, присутствует такой основной элемент, как гелиокомпозит. Он представляет собой основу, которая при световом воздействии приобретает твердую структуру за счет распада на радикалы.

Наполнитель состоит из стеклокерамики, диоксида кремния и других примесей, влияющих на цвет, структуру и зону применения. Также в составе есть компоненты, обладающие связывающими свойствами.

Светоотверждаемые композиты – это универсальный материал, который помогает в устранении различных стоматологических проблем. В каждом конкретном случае есть возможность подобрать свой оттенок, который не изменится даже под влиянием негативных факторов.

Достоинства светоотверждаемого композита

Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

  • безопасность — такая пломба е вызывает аллергической реакции и не наносит вреда организму, устанавливать ее можно вне зависимости от состояния здоровья;
  • консистенция – достаточно мягкая, благодаря чему есть возможность качественно заполнить всю полость;
  • пластичность – высокая, за счет чего материал не затвердеет раньше, чем будет сформирована коронковая часть;
  • обширная палитра – для каждого конкретного случая можно подобрать максимально приближенный к природному оттенку;
  • удобство – композит относительно податлив, легко поддается шлифовке и полировке.

Этапы установки светоотверждаемой пломбы

Чтобы реставрация поврежденного зуба прошла успешно, врач-стоматолог должен придерживаться ряда правил и определенной последовательности при пломбировании.

После того как будет проведена консультация, сделан рентген и введен анестезирующий препарат, начинается процесс непосредственно самой установки композита, который проходит в несколько действий:

  • препарирование – на этом шаге специалист прочищает каналы или, если зубная единица жива, то на зону дентина наносит специальную пасту, обладающую изолирующими свойствами;
  • наложение пломбы с лечебным эффектом – этот этап необходим, если диагностирован кариес глубокой формы, далее происходит изоляция;
  • адгезия – наносится бонд-система;
  • непосредственно пломбирование – композит укладывается постепенно слоями, каждый из которых подвергается ультрафиолетовому воздействию;
  • придание формы – композит подгоняют под прикус, затем его шлифуют и полируют.

Во время пломбирования важно, чтобы никакая жидкость не попадала в реставрируемую полость. Для этой цели стоматологи пользуются специальными приспособлениями, например, слюноотсосом, ретракционной нитью или коффердамом.

Чтобы правильно подобрать оттенок пломбы, делать это желательно при естественном освещении, используя при этом шкалу Vita.

Все этапы установки композита должны выполняться правильно. При допущении хотя бы одной ошибки срок службы пломбы заметно сокращается.

Продолжительность эксплуатации светоотверждаемой пломбы

Специалисты дают гарантию минимум на 6 лет. Но, если правильно ухаживать за зубами, этот период можно увеличить. Теоретически есть вероятность сохранения такой пломбы на всю жизнь.

На срок службы также влияют и такие факторы, как качество используемого материала, опыт работы врача-стоматолога, ответственность пациент за исполнение в дальнейшем всех рекомендаций.

Если у вас возникли проблемы с зубами, вы можете обратиться в стоматологическую клинику «Эстет» в Перми – одну из самых крупных в городе. Штат клиники составляют только высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы. Они помогут решить любую проблему с зубами – от стандартного лечения до оказания ортодонтической помощи – по наиболее выгодным ценам. Также клиника практикует использование бонусной программы и проведение различных акций. Записывайтесь на консультацию на удобное для вас время.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-07-2021, 20:19
Лечение зубов под микроскопом: уникальные особенности и широкие возможности метода
8-02-2023, 15:19
Имплантация зубов по технологии All-on-4
24-12-2019, 11:09
Диагностика и восстановление целостности зубов
27-03-2016, 22:03
Протезирование зубов
28-09-2022, 21:07
Современные методы диагностики и лечения кариеса
17-09-2016, 01:05
Кровельные материалы

Происшествия на дорогах

0
147
Сегодня, 13:27
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
134
Вчера, 17:19
В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП
0
187
Вчера, 14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
0
186
Вчера, 12:51
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину
Наверх