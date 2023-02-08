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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Имплантация зубов по технологии All-on-4

Имплантация зубов по технологии All-on-4

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
clinic-es.ru
Имплантация зубов является одной из наиболее востребованных операций в стоматологии

Имплантация зубов является одной из наиболее востребованных операций в стоматологии. В последние годы эта технология приобрела огромную популярность. Объясняется это тем, что она позволяет решить сразу несколько проблем: восстановить утраченные зубы, создать эстетичный и модный вид улыбки, осуществить профилактику пародонтоза. Методика All-On-4 является одной из самых щадящих в современной стоматологии, поскольку не требует хирургических манипуляций и применения дорогостоящих материалов. На сайте https://clinic-es.ru/ вы можете записаться на прием к стоматологу.

Особенности имплантации

Имплантат представляет собой титановый стержень, который устанавливается в костную ткань челюсти и на него крепятся искусственные коронки. Как проходит установка имплантатов? Все этапы установки имплантатов в челюстную кость безболезненны и занимают несколько часов. На первом этапе врач-стоматолог делает небольшой разрез в десне, чтобы извлечь из нее кость, затем он выполняет операцию по извлечению костного блока. Преимущества имплантации зубов по технологии All-on-4:

  • имплантация является безболезненной (для пациента);
  • не требуется предварительное протезирование (для пациентки);
  • пациент может вернуться к привычной жизни (после имплантации);
  • восстановление зубов происходит за один день;
  • отсутствует необходимость в удалении здоровых зубов;
  • процесс имплантации может быть незаметным для окружающих;
  • операция проходит в амбулаторных условиях.

По мнению специалистов, наиболее удачным вариантом для имплантации являются титановые конструкции, которые имеют ряд существенных преимуществ. Они отличаются длительным сроком службы, высокой прочностью, а также устойчивостью к коррозии. Кроме того, их можно использовать для протезирования любой группы зубов.

Инновации в стоматологии

Это инновационная операция восстановления зубов, которая позволяет восстановить зубную единицу в кратчайшие сроки. Она подходит для пациентов с частичной потерей зубов и применяется в том случае, если невозможно установить имплантаты сразу в четырех местах челюсти. Все дело в том, что имплантат – это искусственный корень зуба, который вживляется в кость челюсти и становится опорой для коронки.

Это позволяет в течение короткого периода времени восстановить утерянные зубы. При этом отсутствует необходимость в установке костно-замещающих конструкций – мостов, коронок и т.д.

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