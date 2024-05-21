Магнитно-резонансная томография (МРТ) - это сложный диагностический инструмент, который позволяет получить детальные изображения внутренней части вашего тела. Это неинвазивный метод, при котором для получения изображений используются мощные магниты и радиоволны. Правильная подготовка к МРТ-сканированию может гарантировать, что процедура пройдет гладко, а результаты будут точными. На сайте https://ktmrt.ru/ можно ознакомиться с ценами на процедуры.

История болезни

На что обратить внимание:

Сообщите об этом своему врачу: убедитесь, что он полностью ознакомлен с вашей историей болезни. Определенные состояния, такие как проблемы с почками, могут повлиять на использование контрастного вещества при некоторых МРТ-сканированиях.

Металлические и электронные устройства: Сообщите своему врачу и специалисту по МРТ, если в вашем теле имеются какие-либо металлические имплантаты, электронные устройства или их фрагменты, такие как кардиостимуляторы, зажимы для аневризмы или кохлеарные имплантаты. Они могут создавать помехи для магнитного поля.

Беременность: Если вы беременны или подозреваете, что это возможно, сообщите об этом своему лечащему врачу. Хотя МРТ во время беременности считается безопасным методом, важно обсудить это со своим врачом.

В день проведения МРТ наденьте свободную удобную одежду. Возможно, вам выдадут халат для проведения сканирования.

Оставьте украшения, часы, заколки для волос, очки, зубные протезы, слуховые аппараты и любые другие металлические предметы дома или снимите их перед сканированием. Металл может искажать изображения и представлять угрозу безопасности.

Рекомендации по питанию

При проведении некоторых МРТ-исследований, особенно тех, которые касаются брюшной полости или таза, вам может быть рекомендовано воздержаться от еды и питья в течение нескольких часов перед процедурой. Следуйте любым конкретным инструкциям, данным вашим лечащим врачом.

Во время проведения МРТ

Приходите в клинику как минимум за 30 минут до назначенного времени. Это даст вам время для оформления всех необходимых документов и решения любых вопросов, возникающих в последнюю минуту. При необходимости вас попросят переодеться в больничный халат.

Подготовка к МРТ-сканированию включает в себя несколько простых шагов, которые обеспечат вашу безопасность и точность результатов сканирования. Понимая процедуру, следуя инструкциям, полученным при предварительной записи, и открыто общаясь со своим лечащим врачом, вы сможете сделать процесс максимально комфортным и без стресса. Если у вас есть какие-либо опасения или вопросы по поводу МРТ-сканирования, не стесняйтесь обращаться к своим лечащим врачам за разъяснениями и рекомендациями.