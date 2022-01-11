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Питерец.ру » Общество » Изъяли электронные сигареты

Изъяли электронные сигареты

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге были изъяты электронные сигареты из Европы

В последние годы большую популярность приобрели электронные сигареты. Некоторые курильщики перешли на такие устройства. Вейпинг заменил традиционное курение. Мы сейчас не будем рассуждать на тему хорошо это или плохо. Некоторые специалисты утверждают, что электронные сигареты тоже вредны. Суть не в этом.

Продаваться такие товары должны в соответствии с действующими требованиями. Но таковые, к сожалению, соблюдаются не всегда. Так в Апраксином дворе было обнаружено 23 тыс. электронных сигарет из Европы. Это была партия без документов на легальный ввоз данной продукции. В итоге товар был изъят таможенниками. По факту выявленного нарушения производится проверка.

«Питерец.ру» обращает внимание, что это далеко не первый случай, когда изымают какую-либо продукцию. Проблема с документами является одной из наиболее распространенных.

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