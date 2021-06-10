Выбор шины для бензопилы

Шина бензопилы, иначе именуемая пильным полотном, составляет режущую гарнитуру наряду с цепью. Последняя движется вдоль неподвижного полотна, и именно на шину приходится наибольшая нагрузка в процессе пиления. Это неизбежно приводит к износу, поэтому шину время от времени необходимо менять. Очень важно удачно ее выбрать, чтобы обеспечить бесперебойную работу пилы в дальнейшем.

Разновидности

Какой должна быть шина для бензопилы, зависит от типа инструмента и сферы его применения. Все многообразие бензопильных шин классифицируется по трем основным категориям:

узкие с профильной поверхностью;

облегченные;

предполагающие смену головки.

Отличительная особенность шин первого типа – зауженная носовая или торцевая часть. Использовать их можно исключительно с низкопрофильными цепями, такие шины предназначены для бытовых пил. Инструментам полупрофессионального или профессионального уровня требуется другие шины, например, облегченные. Они представляют собой две металлические пластины, промежуток между которыми заполняется полиамидом. Работать с пилой, оснащенной такой шиной, очень удобно, учитывая ее небольшой вес.

Шины с возможностью смены головки устойчивы к высокой температуре, они подходят для безнопил с большой мощностью.

Основные параметры

При выборе шины следует учесть несколько характеристик:

толщину направляющего паза (Т);

длину (L);

шаг звездочки и паза.

Толщина паза должна совпадать с аналогичной характеристикой ведущего звена. Самые распространенные размеры для бытовых и полупрофессиональных пил – 1,3 и 1,5 мм, для маломощной модели достаточно 1,1. Профессиональным пилам большой мощности требуется 1,6 или 2 мм.

Чем больше длина режущей части, тем сильнее нагрузка на двигатель, и этот показатель должен быть пропорционален мощности инструмента. Шаг паза должен совпадать с шагом цепи.

Что учесть при выборе

Разумеется, шины для бензопилы должна быть качественной, поэтому экономить на ее покупке: дешевая шина долго не прослужит. Гарантировать качество могут производители, доказавшие свою надежность:

ECHO;

Oregon;

Champion;

Лучше всего приобретать оригинальную шину от того же производителя, что и пила, но взаимозаменяемость тоже допустима, если параметры совместимы. Для большей точности лучше не измерять пилу самостоятельно, а посмотреть размеры в ее техническом паспорте или на маркировке. Пренебрежение точностью здесь недопустимо, ведь удачно подобранная шина обеспечивает не только качество, но и безопасность работы.