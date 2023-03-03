Популярные модели детских кроватей

Здоровый сон обеспечивает отличное здоровье, самочувствие и настроение малышей. Поэтому первый атрибут, на который следует обратить пристальное внимание при обустройстве детской – кровать. Подбирать эту мебель следует с учетом эргономики и площади спальни.

Как бы то ни было, есть модели, которые нравятся большинству и которые лидируют в топе продаж последние годы.

Лучшие диван-кровати

Среди детских диван-кроватей для ребенка от 3 лет первой в рейтинге лидирует кровать Алекса, размерами 70 х160. Каркас мебели выполнен из 100% натурального массива сосны в скандинавском стиле. Высота кровати – 63 см. Спальное место по ширине и длине изделия увеличено на 8 см. Высота матраса составляет 15 см. Прочное реечное основание способно выдержать максимальную нагрузку в 150 кг.

Модель комплектуется выдвижным ящиком – вместительным местом для хранения вещей и игрушек. Три спинки делают кровать похожую на диван. Кровать Алекса – экологичный и надежный вариант для спальни.

Всего на один шаг по популярности уступает диван-кровать Велес Юность-5. Основные характеристики модели – каркас из массива сосны, основание – из поперечных брусьев и ДВП, длина и ширина спального места увеличены на 10 см, высота кровати 75 см.

Модель оснащена 5 выкатными ящиками с каркасом из березовой фанеры и дном из ДВП. Фасад ящиков выполнен из массива сосны. Три спинки, лаконичный дизайн и эстетичная фурнитура придают модели завершенный вид.

Наиболее востребованной моделью стал диван-кровать Бриони. Конструкция оснащена подъемным механизмом типа газ-лифт. Каркас кровати изготовлен из МДФ и ЛДСП, а также безопасной фанеры. В качестве основании изделия использованы ортопедические ламели. Ширина спального места увеличена на 12 см, длина – на 10 см. Высота боковины – 40 см, кровати 91 см. Для обивки задней части использована техническая ткань.

Лучшие модели детских кроватей шириной 80 см.

Самыми популярным для детей от 2-3 лет являются кровати размером 80 на 160 см.

В разделе кроватей для детей с шириной спальных мест 80 см первенство отдано модели Кнопа. Каркас изготовлен из экологически чистого массива сосны. Высота изделия – 119 см, бортика – 30 см, матраса –15 см. Ширина спального места увеличена на 10 см, длина – на 7 см. Надстройка имеет высоту 55 см. Модель универсальной сборки с колоритным текстильным декором оригинально впишется в интерьер детской комнаты. Гарантия на изделие – 1,5 года.

Кровать Велес Кузя-1 пользуется особой популярностью при обустройстве детских спален благодаря эргономичности, комфорту и эстетичному внешнему виду. Спинка и каркас модели выполнены из массива сосны, основание – из ДВП и поперечных брусьев. Спальное место по длине и ширине увеличено на 10 см. Высота кровати 95 см, матраса – 23 см. На свободной стороне есть оригинальный защитный бортик, что позволяет расположить кровать непосредственно у стенки. Под основанием расположены два вместительных выдвижных ящика на колесиках, не фиксированных к корпусу. Дно ящиков изготовлено из березовой фанера, фасады – из массива сосны. Модель идеально подходит для малышей старше 3-х лет.

С игровыми элементами и в морской тематике выполнена кровать Велес Адмирал. Основа каркаса – массив сосны. Основание изготовлено их поперечных брусьев и ДВП. Спальное место увеличено по ширине и длине соответственно на 15 и 10 см. Высота модели 90 см. Изголовье выполнено в виде штурвала, спинки и бортик безопасности декорированы в соответствии с тематикой. Кровать можно укомплектовать выкатными подкроватными ящиками.

Приобрести любую модель из каталога для обустройства детской спальни довольно просто: оформите заявку, оплатите удобным для вас способом, закажите доставку. При затруднительном выборе воспользуйтесь консультацией специалиста.