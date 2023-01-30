Сравнение эксплуатации поношенных и новых покрышек в одних и тех же условиях

Изношенные покрышки для транспортного средства, безусловно, представляют опасность, настолько, что в экстренных случаях они могут не проявить себя в полной мере и привести к ДТП. Поведение шин на трассе под воздействием осадков и без такового оказывает влияние на управляемость, зависит от этого и длина тормозного пути. Именно поэтому важно знать, когда нужно заменить старую резину на новую.

Как ведут себя покрышки на сухом дорожном покрытии

В данном случае оценить требуется износ шины по сравнению с новым аналогом, когда протектор в глубину составляет 3-4 мм. Для новых покрышек она будет в два раза выше. Получается, что если резина износилась где-то наполовину, но не достигла критических параметров, важно проверить, как изменятся от этого её эксплуатационные характеристики при езде по сухому асфальту.

Если сравнивать те шины, что достаточно изношены, то в динамических характеристиках они ничего не потеряют, равно как и в торможении. Разница в данном случае будет достигать около 2%. Если же оценивать особенности управляемости, то в отдельных ситуациях поношенные покрышки будут лучше новых. Почему так случается? Глубина протектора вследствие длительной эксплуатации уменьшилась, и по своим характеристикам они стали аналогичными гоночным сликам. При этом по сравнению с новой резиной, приобретённой на https://spb.vsekolesa.ru/, разница будет минимальной, и обычный автовладелец её прочувствовать не сможет. Именно это не позволяет говорить об улучшенной управляемости.

Как поведёт себя автомобиль на мокрой дороге

В данном случае многие автовладельцы столкнутся с совершенно сюрпризом. К примеру, свежие шины, только что установленные, сталкиваются с аквапланированием на скорости от 74 км/ч. Для изношенных же этот параметр будет равен 66 км/ч. Разница достаточно существенная. Подобное можно наблюдать из-за уменьшенных ламелей на протекторе, которые, естественно, гораздо хуже справляются с необходимостью отводить большое количество воды. Тот, кто катается в дождь, может прочувствовать это на себе. Аквапланированием именуется явление, когда автомобиль, набрав скорость, попадает в крупную лужу и перестаёт на какое-то время соприкасаться с полотном дороги, по факту теряя управление. Если сравнивать торможение на мокром асфальте, то можно заметить, что разница не такая внушительная. Результат зависит больше от размера протектора и рисунка, а также состава резиновой смеси. Разница в итоге может достигать четырёх метров, и это очень много.

Старым шинам требуется дополнительно пробивать слой воды при торможении на дороге, даже если он составляет всего 1 мм. Новый же протектор, в котором присутствует масса канавок и ламелей, выполнит эту работу гораздо лучше.