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» » Эвакуация машины сорвалась

Эвакуация машины сорвалась

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45
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
На Бухарестской улице возник спор между службой эвакуации и водителем. 

Работники службы эвакуации наверняка знали, что нарушают закон, забирая автомобиль с Бухарестской улицы вместе с владелицей, но, как видно, жадность заставила презреть новые правила эвакуации.

Заметив автомобиль, припаркованный с нарушением правил парковки по адресу Бухарестская улица, 22, эвакуаторщики поставили  его на платформу, и только тогда обратили внимание, что на водительском сиденье находится женщина.

Женщина, знающая свои права, наотрез отказывалась покидать салон своей машины до того времени, как приехала бригада ДПС.

Пришлось эвакуаторщикам снимать автомобиль с платформы и извиняться перед его владелицей, ведь, следуя существующим на сей день правилам эвакуации, автомобиль не могут забирать в присутствии его владельца и не имеют права взимать плату за эвакуацию, даже если протокол уже составлен.

Автовладельцу должны вручить протокол  за неправильную парковку, и он в любом случае обязан оплатить штраф, но увозить машину на штрафстоянку, если водитель появился возле своего автомобиля во время погрузки или подготовки к ней, никто не имеет права.
Все по теме: Фрунзенский район эвакуатор
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