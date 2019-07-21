ента новостей

23:59
«Зенит» удачно съездил в Сочи, заодно и свой «фарм-клуб» одолел
22:24
Петербуржец Подберезный отстранён от высокой должности на Сахалине
14:19
На развязке КАД с Пулковским шоссе перед съездом в аэропорт перекроют одну полосу
01:13
Павел Швец убедил Горизбирком зарегистрировать 13 кандидатов от «Партии Роста»
12:44
Алжир выиграл Кубок Африки – 2019, обыграв в финале Сенегал
07:51
Автомобильное производство растет
07:50
Аршавин пошел в менеджеры
22:59
Коммунисты озабочены «дачными» участками на губернаторских выборах
19:35
Выставка Алексея Талащука «Эпоха шестого солнца»
08:34
В Петербург по электронным визам
08:11
Незаконный лагерь
23:23
Волейбольный «Зенит» пополнился Дмитрием Ковалёвым
19:03
4-й сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»
18:59
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося
17:26
Знакомьтесь, Юрий Ломакин – новый руководитель петербургского ЛДПР
08:41
Предложение, связанное с Антарктидой
08:22
Переговоры с Лукашенко
22:36
Понкрашов – в «Зените»: кто бы мог подумать
20:57
Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»
16:47
Беглов распорядился очистить Петербург от мусора
12:40
В Ленобласти задержан автоугонщик
11:36
Переходно-скоростную полосу и три съезда перекроют на развязке КАД
07:44
«Мерседесы» стали изготавливать в России
07:39
Что не так с мандаринами?
23:11
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали договор о сотрудничестве
22:40
В баскетбольный «Зенит» пришли Айверсон и Холлинз, но есть и потери
17:43
Павел Иткин пополнил фракцию ЛДПР в Заксобрании
17:18
Моноспектакль Антона Шварца «Контрабас»
17:15
На развязке КАД с Таллинским шоссе на шесть дней перекроют съезд
08:51
Амосов вступился за кошек
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Петербуржец Подберезный отстранён от высокой должности на Сахалине

Петербуржец Подберезный отстранён от высокой должности на Сахалине

0
43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
photoxpress.ru
Губернатор региона Валерий Лимаренко уже принял соответствующее решение.

Новость о драке в одном из сахалинских питейных заведений появилась утром. Последствия для одного из участников инцидента оказались серьёзными: заместитель Председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный уже отстранён от своей должности. «Питерец.ру» цитирует губернатора Лимаренко:

«Считаю, что членов правительства Сахалина должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества.»

На YouTube минутый ролик с потасовкой набрал уже более 46 тысяч просмотров. В комментариях пользователи интернета отмечают, что Подберезный скорее отбивался от нескольких напавших на него посетителей, чем сам затеял драку. СМИ сообщают о том, что Подберезному ещё и сломали нос.

Отстранённый от должности Подберезный родился в 1980 году в Ленинграде. В 2003 году он получил специальность менеджера в Санкт-Петербургском политехническом университете. Работал в «Банке Зенит», Банке ВТБ, «Росатоме», а в этом году отправился на Сахалин. Сначала Подберезный исполнял обязанности советника губернатора, затем стал зампредом регионального правительства.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

2-10-2017, 13:20
Кадровые перемены в правительстве Ленобласти
19-07-2016, 12:43
Заместитель Мутко Юрий Нагорных временно отстранён от должности
7-12-2015, 21:00
Шах президенту ФИДЕ: Илюмжинов временно отстранён от должности
8-10-2014, 12:44
Пархоменко уходит со своей должности
5-08-2014, 16:47
В городской прокуратуре придумали, как избавляться от членов правительства Петербурга
10-01-2013, 06:42
Назначен новый председатель комитета по транспортной политике и ЖКХ Ленобласти

Происшествия на дорогах

0
342
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
248
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
275
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
271
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх