Петербуржец Подберезный отстранён от высокой должности на Сахалине

Новость о драке в одном из сахалинских питейных заведений появилась утром. Последствия для одного из участников инцидента оказались серьёзными: заместитель Председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный уже отстранён от своей должности. «Питерец.ру» цитирует губернатора Лимаренко:

«Считаю, что членов правительства Сахалина должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества.»

На YouTube минутый ролик с потасовкой набрал уже более 46 тысяч просмотров. В комментариях пользователи интернета отмечают, что Подберезный скорее отбивался от нескольких напавших на него посетителей, чем сам затеял драку. СМИ сообщают о том, что Подберезному ещё и сломали нос.

Отстранённый от должности Подберезный родился в 1980 году в Ленинграде. В 2003 году он получил специальность менеджера в Санкт-Петербургском политехническом университете. Работал в «Банке Зенит», Банке ВТБ, «Росатоме», а в этом году отправился на Сахалин. Сначала Подберезный исполнял обязанности советника губернатора, затем стал зампредом регионального правительства.