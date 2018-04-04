Широков займется Арктикой

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко назначил нового главу комитета по делам Арктики. Теперь эту должность занял Герман Широков, который ранее работал советником губернатора.

Информацию об этом поступила от пресс-службы Смольного. Пресс-секретарь Андрей Кибитов опубликовал данное сообщение в своем Твиттере. Он также сообщил, что Широков уже приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Комитет по делам Арктики находится в юрисдикции замгубернатора Михаила Кучерявого. Этот чиновник отвечает за вопросы, связанные с экологией, природопользованием и окружающей средой. В его зону ответственности входит и развитие российской территории Арктики.