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Питерец.ру » Общество » В батонах оказалось больше сахара

В батонах оказалось больше сахара

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Эксперты проверили качество белого хлеба в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты из организации «Общественный контроль» произвели проверку качества белого хлеба в городе. Для пробы были закуплены 11 нарезных батонов.

Оказалось, что в четырех случаях были выявлены несоответствия с необходимыми требованиями. Основное замечание ко всем образцам – содержание сахара выше нормы. У специалистов также возникли претензии по поводу маркировки продукции. Маркировка либо отсутствовала вообще, либо была нанесена неверно.

Что касается повышенного содержания сахара в батонах, здесь необходимо сделать одну оговорку. Согласно действующему законодательству, этот не считается нарушением. Повышение верхнего предела доли сахара и жира в хлебе допускается.

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