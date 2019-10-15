Выявлены проблемы с историческим центром города

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты ЮНЕСКО провели проверку некоторых объектов, находящихся в центре Петербурга. В итоге было обнаружено, что целостность многих зданий находится под угрозой.

Специалисты отметили низкое качество архитектурных проектов. Особенно это касается зданий, находящихся в частной собственности. Отмечено, что власти Северной столицы не разработали план управления объектами. При выполнении работ по улучшению территории не были до конца учтены особенности ландшафта.

В связи с этим эксперты ЮНЕСКО предложили ввести ряд изменений и направили свой отчет в Минкультуры. Этот отчет был передан и петербургским властям. Посмотрим, какие действия в итоге будут предприняты.