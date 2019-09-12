Битва за чистоту: Петербург против Прибалтики

В Петербурге в конце сентября пройдет турнир «Чистые игры», участники в задорной игровой форме будут соревноваться, собирая мусор в 10 районах города. Однако в этот день игры состоятся не только в Северной столице, но и в 65 городах России.

У каждой команды есть шанс стать лучшей не только в России, так как в этот же день впервые состоится Международный Кубок чистоты Балтийского моря. На борьбу с мусором одновременно выйдут граждане Эстонии, Польши, Латвии, Украины, Белоруссии и России. Правила просты: нужно найти мусор и правильно его распределить, далее собранные отходы будут утилизированы, примерно половина уйдет во вторичную переработку.

По праву данную инициативу можно назвать весьма полезной, как для отдельного города, так и для всей страны. Однако сможет ли разовая акция убрать все то, что копилось годами? По мнению экспертов, мы должны сначала хотя бы догнать страны Прибалтики по уровню переработки мусора, а потом уже с ними соревноваться.

К существующим экологическим проблемам в Петербурге стоит добавить переполненные полигоны бытовых отходов, а также многочисленные несанкционированные свалки. Как показывает практика, одно вытекает из другого. Ярким тому примером стал полигон «Новоселки», который долгое время отравляет жизнь обитателям Приморского района. В 2017 году было принято решение его закрыть , и построить здесь станцию активной дегазации. Площадка больше не принимает отходы, однако и станции здесь до сих пор нет. В связи с этим полигон по-прежнему представляет угрозу для жителей Приморского и близлежащих районов.

У истории есть и другая сторона: в связи с тем, что полигон закрыли, городской мусор начали вывозить в другие места. Так, в Купчино неожиданно выросла свалка всего в 100 метрах от жилого массива. И таких свалок в городе – несколько сотен.

Петербург мог бы поучиться у соседей правилам обращения с отходами. В Финляндии мусор рассматривают как ресурс, из него получают топливо и вторсырье. В Польше 18 лет назад и вовсе насчитывалось более 1000 свалок, многие из которых угрожали окружающей среде. Однако сегодня они модернизированы и оборудованы системами газоотведения и мониторинга.

Сортировка отходов – это ключ к успеху в решении мусорной проблемы. Если она будет происходить, то отходы перестанут быть вредным хламом, который отравляет окружающую среду. В этом и заключается европейский подход к решению проблемы с мусором.