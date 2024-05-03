Снега больше не осталось

«Питерец.ру» отмечает, что весна в Северной столице выдалась снежная. Особенно показательным в этом плане стал апрель, когда в городе скопилось огромное количество осадков. Такого объема снежных масс в разгар весны не было давно.

В результате дорожным службам пришлось всерьез заниматься уборкой снега. Оставшиеся 170 кубометров вывезли с Дворцовой площади. Он скопился там с узких улочек, куда его перенесли дорожники. Но поскольку самосвалы не могли до него добраться, этот снег оставался какое-то время там лежать, после чего убрали и его.

Так что теперь Петербург оказался полностью очищенным от снежных масс. В городе продолжается уборка – улицы Северной столицы моют и чистят специальные составами, а также пылесосят.