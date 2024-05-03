В Петербурге пенсионер и его дочь отдали мошенникам более 30 миллионов рублей

К полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 74-летнего мужчины. Пенсионер рассказал правоохраниетлям о том, что в период с 2 по 7 апреля ему на сотовый телефон звонил неизвестный. Телефонный собеседник представился сотрудником ФСБ и стал убеждать пенсионера, что с его банковским счетом якобы происходят мошеннические действия и уговорил все деньги перевести на «безопасный счёт».

В результате пенсионер перевел через различные банкоматы 15 995 000 рублей.

Вместе с пожилым мужчиной к полицейским обратилась его 45-летняя дочь. Женщина, являющаяся доцентом Горного университета сообщила стражам порядка о том, что с 20 марта по 7 апреля ей тоже названивал «сотрудник ФСБ» и рассказывал ту же историю про мошенников, которые якобы завладели ее данными, и теперь ее накопления под угрозой.

В результате кандидат экономических наук набрала кредитов и перевела на указанные аферистом счета 13 498 100 рублей.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.