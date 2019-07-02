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» » Льготники стали чаще пользоваться электричкой

Льготники стали чаще пользоваться электричкой

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60
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
nevnov.ru
Число людей, воспользовавшихся льготным проездом в электричках, выросло

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году заметно возросло количество людей, которые пользуются льготным проездом в пригородных электричках. Согласно статистике, за два последних месяца таких людей оказалось более 2,5 тысяч. Это на 300 человек превышает прошлогодние показатели этого периода.

Такой рост объясним изменениями, которые внесены в Социальный Кодекс города. Право на льготный проезд получили дополнительные категории граждан. К тому же на льготных условиях сейчас можно проехать в любое время суток.

Инициатива Александра Беглова и ее практическая реализации стали поводом для увеличения пассажиропотока в пригородных электропоездах. Больше всего поездок совершили пенсионеры, на втором месте здесь оказались ветераны труда.

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1 комментарий

Валерия
Нормально так стариков порадовали и ввели аккурат к дачному сезону) Если бы не инициатива Беглова, думали бы наверное еще лет 5.
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