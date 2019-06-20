Общественники требуют должного освещения властями процесса рекультивации «Новоселок»

В Комитет по благоустройству было направлено обращение с требованием использовать в работе не только СМИ, но и социальные сети.

В конце июня активисты ОНФ обратились к властям с требованием наладить систему информирования населения по поводу давней проблемы, касающейся полигона твердых бытовых отходов «Новоселки». Представители общественной группы призвали городской Комитет по благоустройству подключить для распространения актуальных новостей средства массовой информации и социальные сети.

Напомним, что мусорный полигон в Приморском районе уже много лет является источником неприятного запаха для жителей. Два года назад его, наконец, закрыли, хотя по данным экспертов, свои мощности свалка исчерпала еще в 2009 году. Процесс рекультивации рассчитан на семь лет и в прошлом году засыпание площадей грунтом уже началось, однако, судя по всему, скорость работ отстает от графика.

Так, обещанной станции дегазации для уменьшения объема выбросов в атмосферу все еще не построили, в связи с чем Росприроднадзор уже направлял предостережение руководству мусорного объекта. Позже власти решили поставить мусоросжигательный завод в районе Каменки, но после волны протестов общественности отложили строительство объекта.

На неопределенный срок отодвинулась и реформа по раздельному сбору мусора. В конце 2018 году председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок предложил врио губернатора Петербурга Александру Беглову «заморозить» инициативу, так как существуют более насущные проблемы в сфере мусора. Речь шла о том, что Северная столица занимает вторую строчку антирейтинга по объему образования твердых коммунальных отходов, а также о сомнениях в выборе единого мусорного оператора.



Впрочем, обсуждения на тему раздельного сбора мусора продолжаются. В июне на Общественном совете по обращению с ТКО говорили о строительстве новых и рекультивации старых полигонов уже с учетом того, что мусорная реформа состоится. Затронули и вопрос с «Новоселками», а также переработкой отходов.



«Наша задача - добиться со временем стопроцентной переработки ТКО. Правительством города утверждена инвестиционная программа завода МПБО-2, рассчитанная на пять лет. Она предполагает масштабную модернизацию предприятия», - сообщил заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.

Однако многие горожане слабо верят обещаниям властей. Люди считают, что для улучшения экологической обстановки нужен комплексный подход и должное внимание со стороны надзорных органов. К сожалению, для решения многих наболевших вопросов порой нужно слишком много времени и административного ресурса: напомним, что свалку «Новоселки» закрыли только после того, как петербуржцы обратились к президенту во время прямой линии.