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В Сестрорецке состоится пляжный забег

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В самую короткую ночь года в Сестрорецке состоится пляжный забег

В ночь с 22 на 23 июня в Сестрорецке на берегу Финского залива состоится ежегодный забег «Белая ночь 2019».

Участниками пляжного трейла, который проходит уже четвертый год подряд, станут более 1000 человек. Спортсмены будут состязаться в беге и скандинавской ходьбе на дистанциях 10 и 20 км. Перед основными соревнованиями состоится традиционный пижамный забег на 2 км.

Организаторы не устанавливают возрастных ограничений для участников. Единственное условие для детей до 18 лет – быть в сопровождении родителей. Для участия обязательно предъявить оргкомитету медицинскую справку.

Среди возрастных рекордсменов нынешнего забега 70-летняя жительница Тихвина, готовая пройти 20 км в скандинавской ходьбе, и 69-летний петербуржец, решивший пробежать такую же дистанцию. Самой юной участнице трейла 13 лет. А в пижамный забег уже заявились две сестры из Петербурга 4-х и 10-ти лет.

Ежегодно забег привлекает спортсменов из других стран. В этом году свое участие в соревнованиях уже подтвердили гости из Германии, Италии, Республики Беларусь, КНР.

Старт основных дисциплин трейла – бега и скандинавской ходьбы – запланирован ровно в полночь.

Дистанция проходит по берегу Финского залива, преимущественно на твердом песке, отдельные участки каменистые или с рыхлым песком. Старт и финиш на пляже «Станция «Курорт», разворот дистанции на 10 км около пляжа «Ласковый», на 20 км – возле пляжа «Чудный».

В прошлом году победитель в беге на дистанции 10 км показал время 41 минута 19 секунд, а 20 км лучший спортсмен преодолел за 1 час 23 минуты.

- Несомненно, это самый романтичный забег из всех, что проходят в Санкт-Петербурге, - говорит организатор трейла Юрий Строфилов. – Здесь нет жесткой спортивной составляющей, главное – атмосфера: залив, закат, белая ночь и шум прибоя. И, конечно, свежий воздух, которого нам так не хватает в условиях городских пробежек. Но одновременно это и забег на проверку силы воли: ночная активность для организма – определенный стресс, тем более, когда приходится преодолевать такую поверхность, как песок. Тем ценнее для каждого участника будет добраться до финиша, где его будет ждать восход.

Вдоль трассы и на финише всем спортсменам будет предложено питание и вода, доступна возможность медицинской помощи. Перед стартом все участники забега смогут воспользоваться бесплатным профессиональным массажем. В течение всего мероприятия планируются работа гостевой зоны с интерактивными развлечениями и шоу программа.

- Как правило, трейлы в России проходят в лесной или горной местности. Трасс на песке вдоль побережья, где более мягкая поверхность, практически нет. В этом тоже наша уникальность, - отмечает Юрий Строфилов.

Трейл «Белая ночь 2019» включен в городской Календарь основных традиционных легкоатлетических марафонов и пробегов Спортивной федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

Регистрация в забеге «Белая ночь 2019»и программа мероприятия - http://whitenight.run

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