Петербургские экологи одержали тактическую победу: греки не построят в городе мусоросжигатель

Который год власти северной столицы пытаются решить «мусорную» проблему города, в то время как граждане и активисты борются за то, чтобы эти попытки не обернулись еще большими проблемами. Закрыт полигон «Новоселки», не допущена постройка МСЗ в Левашово, но проблем по-прежнему очень много.

Право на постройку завода в Левашово греческий консорциум получил еще в 2011 году, выиграв конкурс. В проект планировалось вложить около 300 млн евро, и заработать предприятие должно было в 2015 году. Однако петербуржцы, узнав, что мусор на заводе будут не перерабатывать, а попросту сжигать, выступили категорически против. Ведь размещение объекта I класса опасности в непосредственной близости от жилых кварталов – очевидное нарушение прав граждан на безопасную среду обитания. Примечательно, что у себя на родине греки мусоросжигание не используют, а строят экологичные перерабатывающие заводы и грамотно оборудованные полигоны, аналогов которых в Петербурге и ЛО нет. «Расторжение соглашения о строительстве завода в Каменке – это победа, хотя всего лишь тактическая», – отметила значимость события депутат Законодательного собрания СПб Марина Шишкина.

Эксперты призывают не расслабляться. Достигнутый результат даст лишь временную передышку, ведь ключевые проблемы региона еще не решены. Обобщая мнения различных экспертов и активистов, можно сделать следующие выводы:

Переработать 100% мусора невозможно. Но чем больше перерабатывать – тем лучше

«Представления о том, что в Европе весь мусор выбрасывается в разные контейнеры – иллюзия. Смешанного мусора там тоже предостаточно, и именно он поступает на МСЗ», – разъясняет депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. По его словам, даже в странах, где экологическая культура выше, чем в России, есть МСЗ: в Финляндии их 9, в Норвегии 17, в Швеции целых 30, в Германии и Франции еще больше.

Безопасного мусоросжигания не бывает. Особенно в России

Участник общественного движения «Красивый Петербург» Алексей Горячев убежденно заявляет, что в вопросах правильности ликвидации отходов путем сжигания не стоит равняться даже на Европу. В таких странах, как Швейцария или Япония давно внедрены системы фильтрации, позволяющие сжигать мусор с минимальным количеством вредных выбросов в атмосферу. В России же настолько технологичных заводов нет. Так, объем выбросов планируемого МСЗ в Подмосковье в десятки раз превысит аналогичные показатели европейских заводов. В целом же технология сжигания считается устаревшей, так как она дорогая и впустую переводит ценные ресурсы.

В решении «мусорной проблемы» Петербурга нужны система и комплексный подход

Отмена постройки МЗС – не первая победа эко-защитников. В прошлом году совместными усилиями активистов и депутатов была закрыта на рекультивацию свалка в «Новоселках», долгое время отравлявшая жизнь горожанам. Но данные меры не решают главную проблему: куда огромному городу девать мусор? Просто захоронить его под слоем грунта или сжечь – не выход.

На сегодня ни один из обещанных проектов по постройке перерабатывающих предприятий до сих пор не реализован. Как и возведение станции активной дегазации в «Новоселках», которое должно было начаться до конца текущего года. Вместо комплексного решения отходами нагрузили и без того заваленную Ленобласть. Более того, городом не выполнена даже подготовка к очередному этапу проходящей сейчас в стране реформы обращения с отходами. По решению суда в южной части города отменены результаты конкурса на выбор единого мусорного оператора, в итоге половина Петербурга осталась без такового. В связи с этим, а также из-за протестов населения против повышения тарифа на вывоз мусора, начало реформы в городе на Неве отложено на год. Не ясна судьба проекта по постройке перерабатывающего комплекса в промзоне «Каменка». По сведениям активистов, там планировали размещение комплекса по сжиганию медицинских отходов, что также не обрадовало горожан.

«Очень много вопросов вызывает сама инвестиционная политика города. Без сомнения, Санкт-Петербург нуждается в крупных инвесторах. Но у городской власти должен быть четкий план, какие именно производства нам необходимы. У нас же сначала приходит инвестор со своими предложениями, которые выгодны в первую очередь ему, а город в итоге идет у него на поводу. Причем все планы до последнего держатся в секрете, и никто на первоначальных стадиях не может получить к ним доступа. Это представляет собой прекрасную почву для злоупотреблений», – разъясняет председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская.

Городу необходимы инвестиции, в том числе в проекты, связанные с переработкой отходов, заключает эксперт. Однако, в первую очередь, они должны приносить пользу всем горожанам, а не только коммерсантам и властям города.