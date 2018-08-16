Сергей Дубинин: крестовый поход против инфляции

Непростая эпоха, в которую довелось работать Сергею Дубинину, требовала от людей не только высокого профессионализма, но и приверженности идее. Осенью 1995 года он возглавил ЦБ РФ и, по сути, стал отцом денежно-кредитной политики в новой истории России. Ему пришлось не только без устали трудиться, чтобы выполнить эту задачу, но и пережить покушение на свою жизнь.



«Мы не можем копировать действия западных коллег: у нас угроза инфляции. Считается, что оптимальный рост цен – 2-4% в год. Он создает условия для инвестиций. А все остальное – это от лукавого», – говорит Сергей Дубинин.

Эти слова можно считать кредо экономиста, и данный принцип определил его профессиональную судьбу. Именно при нем России удалось обуздать гиперинфляцию – хотя бы на время, до дефолта 1998 года. Если в 1994 году, который предшествовал назначению Дубинина на пост председателя ЦБ РФ, этот показатель составлял 214%, то к преддефолтному 1997 году Центробанку удалось добиться результата в 11%. Ставка рефинансирования при этом снизилась с 180% в конце 1994 года до 28% по итогам 1997 года.

Биография и карьерный рост самого экономиста в полной мере готовили его к той роли, которую ему довелось исполнить в экономической истории России.

Сергей Константинович Дубинин родился в Москве 10 декабря 1950 года. Его отец был партийным работником еще в годы войны, а позже, в 1960-х ушел в журналистику и стал руководителем корреспондентской сети. Мать Сергея посвятила свою жизнь преподавательской деятельности.

Будущий глава Центробанка закончил экономический факультет Московского государственного университета и получил диплом по специальности «экономист, преподаватель политэкономии» в 1973 году. Позже, в 1977 году он защитил кандидатскую диссертацию «Сельскохозяйственный кредит в США», а в 1990 году стал доктором экономических наук с научным трудом «Бюджетно-финансовое регулирование экономики и его воздействие на конкурентоспособность национального хозяйства капиталистических стран». Долгие годы преподавал в МГУ, получил ученое звание профессора.

Госаппарат обратил внимание на академического специалиста в 1990 году. Дубинин активно исследовал вопросы инфляции и опубликовал ряд научных работ по этой теме. Экспертная группа президента Горбачева заинтересовалась этими изысканиями и пригласила Дубинина к сотрудничеству. С этого момента экономист начал карьеру в системе госуправления.

В 1992 году Сергей Дубинин стал заместителем председателя госкомитета по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, в 1993 году был назначен на пост первого заместителя министра финансов, а в 1994 году стал исполняющим обязанности главы Минфина. На этом посту ему пришлось пережить первый удар по своей карьере в эпоху девяностых: после «черного вторника» 1994 года, когда курс национальной валюты показал драматический рывок с 2833 до 3926 рублей за доллар, Сергей Дубинин был отправлен в отставку. Вместе с ним свой пост потерял и тогдашний глава Центробанка Виктор Геращенко.

Однако талантливому экономисту не пришлось долго сидеть на скамейке запасных. Уже в следующем, 1995 году глава правительства Виктор Черномырдин предложил ему возглавить ЦБ РФ. Сергей Дубинин принял это предложение, и так началась эпоха преобразования российского Центробанка и денежно-кредитной политики страны в целом. Влияние Дубинина распространилось и на вопросы кадровой политики в финансовом секторе – так, именно по его рекомендации Ельцин назначил руководить ВЭБом Андрея Костина, с которым сам Дубинин познакомился парой лет ранее, в банке "Империал".

Работать в сложившейся ситуации было чрезвычайно непросто. Общая экономическая обстановка в стране не оставляла большого пространства для маневра, и к тому же президент Ельцин не всегда был готов выслушать неприятную правду о состоянии дел. Еще памятно было импульсивное решение об отставке Геращенко с поста председателя ЦБ РФ, да и самого Дубинина – с должности и.о. министра финансов. Новому главе Центробанка приходилось лавировать, чтобы, с одной стороны, удерживать жесткий валютный коридор, а с другой стороны не навлечь на себя гнев главы государства – в случае, если возникнет очередной шок в череде общей нестабильности.

Дух эпохи вторгался в судьбу Сергея Дубинина не только в рамках государственной службы, но и на самом непосредственном, физическом уровне угрозы жизни. На него дважды покушались: в 1996 и 1997 гг. Неизвестные обстреливали окна его квартиры из пистолета, и в результате пришлось даже ставить пуленепробиваемые стекла.

Тем не менее, запугать главу Центробанка не удалось – он решил поставленную задачу по принципиальному снижению уровня инфляции. В результате ЦБ РФ в полной мере взял на себя функцию по формированию денежно-кредитной политики России, и как показала история, это было начало успешного пути.

Дефолтный 1998 год во многом торпедировал успехи Сергея Дубинина, и ему пришлось уйти в отставку. Инфляция снова взмыла до 84%, а ставка рефинансирования поднялась до 60% соответственно. Однако скорость восстановления, которую продемонстрировала российская экономика, может во многом быть записана в заслугу периоду, когда Центробанк возглавлял именно Дубинин. Несмотря на одномоментный шок 1998 года, возврата к гипертрофированным показателям в сотни и даже тысячи процентов инфляции не произошло.

Считается, что под руководством Сергея Дубинина ЦБ РФ совершил принципиальный рывок в своем развитии. Если до того Центробанк воспринимался в качестве источника финансирования для правительства, то в эти годы он стал по-настоящему независимым органом, который выполняет свою подлинную функцию по формированию денежно-кредитной политики государства.

После отставки с поста председателя Центробанка Сергей Дубинин стал заместителем председателя правления ОАО «Газпром». В его ведении находились вопросы, связанные с банками, а также ценными бумагами. Далее, в 2001-2005 гг. он работал в РАО «ЕЭС России», был членом правления, финансовым директором. Начиная с 2008 года Сергей Константинович Дубинин состоит в совете директоров ЗАО «ВТБ Капитал» и сейчас возглавляет наблюдательный совет Банка ВТБ.