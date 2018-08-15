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Ядовитые выхлопы вместо полезной энергии: шведы не будут строить электростанцию в Новоселках

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35
Автор: miron
0
Фото:
vk.com
Шведская компания Vireo Energy отказалась от идеи постройки работающей на мусоре электростанции в Новоселках.

Петербургская группа «Вирео Энерджи», являющаяся «дочкой» крупной шведской компании, управляет единственной в России электростанцией, работающей за счет преобразования свалочного газа. Проект несколько лет назад реализован на полигоне ООО «Новый Свет – ЭКО», который принимает более половины бытовых отходов Санкт-Петербурга и значительную часть отходов Ленинградской области и Гатчинского района. Помимо этого шведская компания располагает несколькими работающими на биогазе станциями в Польше и Белоруссии. Зарубежная технология позволяет получить из отходов максимум пользы: мусор сортируют, извлекая металл, стекло, макулатура, пластик, а из свалочного газа получают электроэнергию. Это благотворно сказывается на экологии и позволяет продлить срок эксплуатации полигона. Однако по стоимости такая «зеленая» энергия выходит в 2-3 раза дороже обычной: 96 тысяч рублей за 1 кВт установленной мощности.
ТБО «Новоселки», который давно исчерпал свои мощности и подлежал закрытию ввиду истечения лицензии, привлек внимание инвесторов как перспективный источник дохода. Компания пыталась зайти в Новоселки еще в 2012 году, а в 2013–2016 годах оплатила аренду участка под станцию дегазации. На полигон также претендовала ООО «ХК ГИС Энерджи». Но, видимо, проекту не суждено воплотиться, и причина – несговорчивость петербургских властей. Чиновники, минуя конкурсные процедуры, выбрали другого инвестора. Участники рынка не в первый раз жалуются на ущемление конкуренции со стороны властей. «В какой-то момент нам надоело писать запросы, и мы ушли. Не видим смысла сотрудничать с городом», – объяснил гендиректор холдинга Алексей Ющук. Вместо этого фирма обратит свое внимание на Подмосковье, где жители активно поддерживают идею дегазации скандально известного полигона Ядрово.
Официально Смольный заявил, что выбранный в единоличном порядке инвестор – австрийско-швейцарская компания АО «ТДФ Экотех СПб», готов выделить около 600 миллионов рублей на возведение станции дегазации, и она появится на полигоне уже в текущем году. Однако петербуржцы относятся к очередным обещаниям со скепсисом. Как выяснили журналисты, вся имеющаяся о компании информация устарела и фирма существует лишь номинально. «Там сейчас работают два с половиной человека. Они ничем, кроме как попытками реализовать проект в Новоселках, на территории России не занимаются», – сообщил корреспондентам бывший генеральный директор фирмы Александр Яковлев. За время существования предприятие не реализовало ни одного проекта, хотя дважды принимало участие в конкурсах. Анонимный источник в Смольном отметил, что никакой станции дегазации в Новоселках, скорее всего, не появится, ведь у инвестора до сих пор нет ни земли, ни утвержденного тарифа на энергию.
Зато в другом, не менее проблемном районе Петербурга – Каменке, в скором времени может появиться мусоросжигательный завод чрезвычайно высокого класса опасности. Несмотря на риск для экологии и протесты горожан, город уже утвердил проект планировки. Выбрасывающий в атмосферу продукты горения завод появится всего в двух километрах от жилой застройки.
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