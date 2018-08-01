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Какие автомобили чаще всего берут в аренду в Санкт-Петербурге?

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Автор: Алексей Морозов
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Фото:
pixabay.com
В России число пользователей так называемого «социального каршеринга» превысило 50 тыс. человек.

В России число пользователей так называемого «социального каршеринга» (когда авто берут в прокат непосредственно у владельца) превысило 50 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные компании Rent A Ride — крупнейшего в стране онлайн-сервиса аренды и сдачи автомобилей внаем по схеме peer-to-peer (от частного лица — частному лицу). Сейчас база агрегатора насчитывает свыше 7 тыс. автомобилей, владельцы которых готовы сдавать их в посуточную аренду. Прирост базы составляет до 150 автомобилей в неделю. Число же пользователей таких услуг за год выросло практически с нуля до 50 тысяч человек.

Rent A Ride изучил более 60 тыс. запросов, полученных компанией из всего числа входящих клиентских заявок на аренду авто со всей России, чтобы выяснить, какой тип автомобилей в каком регионе наиболее востребован в качестве арендных.

В целом исследование показало, что заявки на аренду машин «эконом» составляют по стране 64% от всех запросов. На долю «стандарта» и «бизнеса» приходится 19%. Оставшиеся 17% - необычные запросы.

«Популярность автомобилей «эконом-класса» — вот он, в целом, российский ответ на вопрос о том, каким должен быть автомобиль: таким, чтоб не платить за него лишнего, — комментирует сооснователь и генеральный директор Rent A Ride Александр Ладыгин. – Однако в предпочтениях по типам автомобилей есть нюансы в зависимости от регионов».

В частности, эксперты Rent A Ride выясняли, что в Санкт-Петербурге автомобили арендуют в основном в бизнес-целях, что и понятно: это один из основных центров деловой активности в стране. Поэтому в Северной столице к запросу на экономичные недорогие иномарки (в первую очередь, на Kia Rio и Hyundai Solaris за 1300–1700 руб/сутки), близкому (50%) к общероссийскому глобальному, добавляется повышенный спрос (27%) на машины подороже (Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класс, BMW 5-й серии — 2800–10 000 руб/сутки) и даже на люксовые модели. На долю последних (Mercedes S-class, Audi A8, BMW 7-й серии за 12 000-45 000 руб/сутки) приходится 10% спроса. Интересно, что петербургскому клиенту, арендующему «бизнес» или «люкс», принципиально важно сесть за руль машины свежего модельного года.

Оставшиеся 13% заявок приходится на нишевые запросы типа аренды вместительного минивэна для поездок большой компании. В эту же долю входит и довольно большая группа экзотичных запросов. Например, на олдтаймеры – ретромодели наиболее известных марок, таких представителей эпохи «детройтского барокко» 50-60 годов прошлого века, как Cadillac Eldorado, Buick Roadmaster и Plymouth Belvedere. Не меньшим спросом пользуются автомобили производства времен СССР, такие как ВАЗ-2101 первых годов выпуска и ГАЗ-21 «Волга». Последние являются наиболее доступными предложениями в секторе ретротехники – стоимость их аренды сопоставима со стоимостью аренды обычного бизнес-седана. Среди заявок на инновационные модели можно отметить аренду электроспорткара Tesla Model S, посуточная стоимость которого начинается с отметки в 30 000 рублей.

Александр Ладыгин прогнозирует дальнейший рост рынка p2p-аренды в Санкт-Петербурге: люди будут все чаще решать свои транспортные задачи, арендуя автомобили у таких же частных лиц.

«Главная причина – привлекательная возможность выбора из неограниченного ассортимента моделей, марок и модификаций, - отмечает сооснователь и генеральный директор Rent A Ride. - Но и профит очевиден: аренда авто у частника всегда будет отличаться более низкой стоимостью услуги».
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