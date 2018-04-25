На северо-западе Петербурга 29 апреля состоится открытие новых станций метро

29 апреля на Невско-Василеостровскую линию пополнят 2 новые станции. «Новокрестовская» и «Беговая» уже появились на Яндекс.Картах.

На северо-западе Петербурга также строят станцию «Горный Институт». Ее планируют сдать в 2019 году. Строительство идет большими темпами — уже проложен тоннель длиной 2,2 тыс метров до станции «Театральная».



«Чтобы уложиться в сроки, организации привлекают большое число рабочих. Например, на „Беговой“ и „Новокрестовской“ сейчас работают порядка 2000 человек. А в строительстве тоннеля от „Горного Института“ участвует 1500 строителей», — говорит руководитель отдела продаж сети общежитий Дормал Татьяна Дуденко.

Напомним, что на северо-западе города строятся не только новые станции метро. До конца года планируют достроить самый высокий небоскреб Европы — «Лахта-центр».Сейчас ведутся работы по монтажу шпиля башни и стен, возводится входная арка.К концу апреля завершают строительство набережной Макарова и моста Бетанкура. Их также уже можно найти на Яндекс.Картах.