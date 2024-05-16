В Петербурге открылись две выставки, посвящённые петербургскому парламентаризму

В пешеходной зоне Большой Морской улицы в рамках XIX Санкт-Петербургского книжного салона начала работу выставка, посвящённая истории петербургского парламентаризма. Мероприятие приурочено к 30-летию Законодательного Собрания. 6 стендов оформлены в виде 24 огромных книжных страниц, на которых размещена фотолетопись городского парламента и знаковые события, связанные с его работой.

Выставка на Большой Морской стала продолжением ещё одной экспозиции, которая начала работать также сегодня. Книжная выставка расположена в ротонде Голландской церкви на Невском, 20. Она посвящена преемственности в городском парламентаризме.

Обе выставки объединены общим названием «Фрагменты истории городского выборного управления в книгах и периодике». Они охватывают период со времени правления императрицы Екатерины Великой, когда была образована Санкт-Петербургская городская общая дума, до наших дней.