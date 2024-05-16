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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в обмане 91-летней пенсионерки

В Петербурге поймали подозреваемого в обмане 91-летней пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга задержали подозреваемого в обмане 91-летней пенсионерки

Вечером 14 мая 2024 года, около 17 часов 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 91-летняя женщина, проживающая в доме 42 по улице Зины Портновой.  Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что 14 мая в период с 15:10 до 16:30 неизвестный продал ей одеяла и подушки, в счет оплаты которых забрал у пожилой женщины ювелирные украшения.
Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.2 п.в УК РФ (кража).
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 мая около 10 часов 30 минут возле дома 82 корпус 3 по Кубинской улице сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего жителя Ставропольского края.
Похищенное частично изъяли.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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