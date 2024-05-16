В Петербурге поймали подозреваемого в обмане 91-летней пенсионерки

Вечером 14 мая 2024 года, около 17 часов 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 91-летняя женщина, проживающая в доме 42 по улице Зины Портновой. Пенсионерка сообщила правоохранителям о том, что 14 мая в период с 15:10 до 16:30 неизвестный продал ей одеяла и подушки, в счет оплаты которых забрал у пожилой женщины ювелирные украшения.

Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.2 п.в УК РФ (кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 мая около 10 часов 30 минут возле дома 82 корпус 3 по Кубинской улице сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего жителя Ставропольского края.

Похищенное частично изъяли.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.