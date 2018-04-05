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Приморский район развивается ускоренными темпами

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Автор: polykoff
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Фото:
vk.com
В правительстве Петербурга продолжится подготовка проектной документации по разгрузке транспортных магистралей Приморского района.

Одновременно с этим девелоперы прогнозируют рост покупательского интереса к жилищным объектам, расположенным в этой части города.
На сегодняшний день в Приморском районе представлены практически все крупные строительные компании Петербурга: Setl City, ЛенСпецСМУ, «Юит Лентек», «Маяк», ГДСК, Петротрест, «Главстрой-СПб», ЛЭК и другие. Несмотря на активную застройку, проблемы острой нехватки мест в детских садах и школах и переполненных поликлиник в Приморском, по сравнению с другими районами, не стоит. Этого удалось добиться благодаря грамотной строительной политике районных властей. Яркий пример – ЖК «Шуваловский»: закончив возведение жилых домов и подземного паркинга, девелопер построил для своих жильцов также две школы и детский сад. Однако даже несмотря на это, объект долгое время не пользовался высоким спросом. Многих смущала загруженность Парашютной улицы и Комендантского проспекта в часы пик и удаленность комплекса от метро.
К счастью, в последние годы в правительстве города находятся решения и для подобных проблем. Снять напряженность с транспортных магистралей в значительной степени помогло строительство Западного скоростного диаметра. Так, одну из последних его развязок предстоит открыть в районе Шкиперского протока на Васильевском острове. Новая трасса обеспечит быструю связь центра Петербурга с «Лахта-центром». Еще одним приятным итогом реализации проекта для жителей Приморского станет ликвидация пробок на улице Савушкина, Планерной и Приморском шоссе. Помимо улучшения наземной инфраструктуры город пообещал гражданам открытие станции метро «Беговая» на северо-западе уже весной этого года.
Дополняет картину благоприятного для жизни района города наличие в Приморском сразу трех крупных торговых кластеров: в районе метро «Пионерская» и Богатырского проспекта, у Старой деревни и на пересечении Приморского проспекта и улицы Савушкина.
Принимая во внимание такое стремительное развитие инфраструктуры, неудивительно, что в последние годы в Приморском районе наблюдается рост элитного жилья и недвижимости делового сегмента рынка. Обилие лесонасаждений и близость курортной зоны позволяет реализовать в этой части города самые передовые объекты. Например, облюбовал Приморский район известный скандинавский концерн NCC, соорудив там грандиозный ЖК «Шведская крона» у северной границы Удельного парка: с кирпично-монолитными постройками согласно принципам «зеленого» домостроения, с экономным режимом энергосбережения благодаря датчикам движения и централизованной системой очистки воды и подогрева пола.
Приморский район развивается ускоренными темпами
На берегу Лахтинского разлива был реализован другой яркий проект –«Лахта-Парк». Уютные малоэтажные корпуса расположены в окружении парков и водоемов. Живописные виды учитывались при разработке архитектурного дизайна проекта: прозрачные стены позволяют жителям комплекса наслаждаться окружающей красотой и идеальной естественной освещенностью объекта.
В свою очередь активная застройка района и рост населенности побуждает власти к принятию мер безопасности на проблемных участках. Так, на проектирование перехода через железную дорогу возле «Лахта-центра» было выделено 40 миллионов рублей, а 13,7 миллионов потратят на проектирование перехода возле ЖК «Новая Охта». Кстати, объект возле здания «Газпрома» планируется также оснастить лифтами для маломобильных граждан. Девелоперы уверены: такое пристальное внимание властей к скорейшему решению проблем в Приморском сделает жизнь в этой части города еще спокойнее и комфортнее, а цены на недвижимость – неминуемо выше.

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