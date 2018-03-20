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В Петербурге предложили создать безопасные прогулочные зоны на льду

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
liteiny79.spb.ru
В Петербурге предложили создать безопасные прогулочные зоны на льду

Общественное движение «За безопасность» обратилось к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой инициировать законопроект, регулирующий правила выхода на лед и создание специальных временных прогулочных площадок, а также мест для безопасной подводной ловли рыбы на водоемах, расположенных в черте города в зимний период времени.

Эксперты по безопасности пояснили, что сейчас правила выхода на лед каждый год регулируются новым постановлением Правительства Санкт-Петербурга, которое обозначает дни, когда запрещен выход на ледовое покрытие водных объектов города. Но многие горожане и гости Петербурге не знают о постановлении, самовольно выходят на лед в любое время, подвергая себя большой опасности.

«Мы предлагаем закрепить в законе сложившееся годами положение дел в нашем городе, - рассказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. - Априори выход на лед должен быть запрещен с 1 ноября по 1 апреля. Одновременно с этим мы не должны лишать петербуржцев прекрасной возможности прогуляться по льду в центе Петербурга, поэтому предлагаем Смольному организовать специальные временные места для безопасных прогулок, возле которых будут дежурить группы спасателей и контролировать надежность ледового покрытия. Аналогичные места должны быть организованы для любителей подводной ловли».

Напомним, что в этом году несколько человек едва не утонули, выйдя на лед. Так, 20 января под лед Невы провалился 73-летний мужчина. Выбраться тонувшему пенсионеру помогли спасатели. 9 марта под лед Невы провалился 25-летний гражданин Бразилии. Молодому человеку помогли выбраться из воды дежурившие рядом спасатели. Кроме этих случаев, широко освещавшихся в прессе, в интернете много других свидетельств подобных несчастных случаев.

«Городские парламентарии недавно предложили ужесточить штраф за выход на лед во время действия запрета. Это хорошая инициатива, но она, на наш взгляд не приведет к порядку, люди как выходили на лед, так и будут, рискуя своим здоровьем и жизнью. Необходим четкий регламент. Мы не должны пугать граждан штрафами и запретами, а предупреждать об опасности и вместе с этим обеспечить всем жителям и гостях Петербурга безопасных отдых», - добавил Курдесов.

В общественном движении «За безопасность» отметили, что новые правила выхода на лед должны заработать к концу следующей осени, иначе в городе вновь не избежать трагедий.
Источник: Движения «За безопасность»
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