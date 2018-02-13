Депутаты ЗАКСа увековечат память композитора Успенского и учёного Алексеева

Комиссия Законодательного Собрания по образованию, культуре и науке предложит депутатам установить две мемориальные доски. На доме 5А на набережной Адмиралтейского канала появится памятная доска работавшему в консерватории им. Н. А. Римскому-Корсакову композитору Владиславу Успенскому (1937–2004). Профессор Успенский – автор музыки к фильмам «Миссия в Кабуле» и «Крах инженера Гарина». К числу учеников Успенского относят себя Игорь Корнелюк и Лора Квинт.

А на 6-й линии Васильевского острова должна появиться мемориальная доска учёного-правоведа Николая Алексеева (1914–1992). Будущий многолетний заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЛГУ встретил Великую Отечественную войну солдатом. За время научно-преподавательской деятельности Алексеев подготовил более 30 кандидатов и докторов наук.

«Питерец.ру» напоминает, что профильный комитет ЗАКСа возглавляет ныне беспартийный член фракции «Партия РОСТА» Максим Резник.