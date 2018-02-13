ента новостей

12:35
В Ленобласти задержали двоих угонщиков
07:18
Добыча алмазов
01:11
Депутаты ЗАКСа увековечат память композитора Успенского и учёного Алексеева
17:57
День Всех Влюбленных в Музее Фаберже
17:10
Выставке петербургского художника Леонида Строганова
15:27
Более 4 тысячи отделений Почты России стали доступны для людей с инвалидностью
15:25
Студенты Петербурга узнали, как построить инженерную карьеру
15:20
В Ленобласти ограблен мясной магазин
15:16
В Московском районе ограбили квартиру
13:53
Алексей Мишин не доволен серебряными медалями в командном первенстве
06:16
Каникулы перенесут?
22:32
Сергей Бабурин побывал в Санкт-Петербурге
23:22
Маркович и Уайт сыграли друг против друга в Евролиге
15:12
Проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала
12:53
В Главном штабе открыта фотовыставка Бориса Смелова
12:45
В Музее Достоевского выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»
12:27
В Красном Селе обокрали пожилую женщину
12:22
В Приморском районе с поличным задержали "карманника"
12:05
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют три съезда
08:46
Отношение к Олимпиаде
00:53
Евролига: ЦСКА проиграл матч-триллер в Валенсии, у Де Коло – 30 очков
23:50
На кого ещё рассчитывает Олег Знарок на Олимпиаде кроме Шипачёва и Гусева
16:42
Будут ли петербуржцы сортировать мусор?
12:07
Крымская вариация
11:39
В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника
11:30
В Ленобласти задержаны двое автоугонщиков
11:19
В Ленобласти молодой мужчина соблазнил школьницу
11:00
Общественники предложили создать при МВД отряды волонтеров безопасности
07:43
Важность науки
00:46
«Зенит» победил в Турине и вышел в плей-офф Еврокубка
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Депутаты ЗАКСа увековечат память композитора Успенского и учёного Алексеева

Депутаты ЗАКСа увековечат память композитора Успенского и учёного Алексеева

0
76
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
unnel.ru
Мемориальные доски Владиславу Успенскому и Николаю Алексееву появятся соответственно на Адмиралтейском канале и Васильевском острове.  

Комиссия Законодательного Собрания по образованию, культуре и науке предложит депутатам установить две мемориальные доски. На доме 5А на набережной Адмиралтейского канала появится памятная доска работавшему в консерватории им. Н. А. Римскому-Корсакову композитору Владиславу Успенскому (1937–2004). Профессор Успенский – автор музыки к фильмам «Миссия в Кабуле» и «Крах инженера Гарина». К числу учеников Успенского относят себя Игорь Корнелюк и Лора Квинт.

А на 6-й линии Васильевского острова должна появиться мемориальная доска учёного-правоведа Николая Алексеева (1914–1992). Будущий многолетний заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЛГУ встретил Великую Отечественную войну солдатом. За время научно-преподавательской деятельности Алексеев подготовил более 30 кандидатов и докторов наук.

«Питерец.ру» напоминает, что профильный комитет ЗАКСа возглавляет ныне беспартийный член фракции «Партия РОСТА» Максим Резник.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-10-2016, 07:24
Памятная доска Маннергейму перевезена в музей "Ратная палата»
13-04-2016, 08:10
Память о «Петропавловске»
26-10-2015, 11:26
В Петербурге появилась мемориальная доска Сергею Вяземскому
30-03-2015, 08:46
Памятная доска в честь 80-летия династии Нобелей
10-12-2014, 15:38
Мемориальная доска в память автора «Республики ШКИД»
28-07-2013, 15:27
В доме Лермонтова на Садовой градозащитники повесили мемориальную доску

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
267
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
222
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
362
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
247
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх