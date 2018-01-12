Представители «Молодежки ОНФ» в Петербурге участвуют в сборе подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты

Представители команды «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге принимают участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Выборы на пост главы государства назначены на 18 марта 2018 г.

В состав инициативной группы в поддержку выдвижения Путина вошли активисты Народного фронта из разных регионов, представители Центрального штаба ОНФ, эксперты, координаторы проектов Народного фронта, в частности, сопредседатели регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Владимир Васильев и Татьяна Суровцева, координатор «Молодежки ОНФ» Сергей Боярский, председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ Владимир Дербин, руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Собрание состоялось в Москве на ВДНХ 26 декабря 2017 г., с заявлением о сборе инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Путина выступил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, который получил одобрение создания такой группы от главы государства. 27 декабря Путин представил в Центральную избирательную комиссию РФ ходатайство о регистрации инициативной группы. ЦИК РФ принял решение о регистрации инициативной группы, после чего по закону активисты получили право начать сбор подписей избирателей в поддержку своего кандидата.

Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге участвует в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на всей территории Северной столицы. Общественники принимают участие в сборе подписей на 22 петербургских площадках. Все пункты сбора расположены в торговых центрах города.

«Я поддерживаю нашего президента потому, что он уделяет большое внимание молодежи, нашим проблемам. Именно благодаря ему в нашей стране стали слушать и слышать голос молодых людей. Кроме того, очевидно то, как много делается для улучшения экологической обстановки и создания социальной инфраструктуры. На мой взгляд, это именно то, что так необходимо сейчас нашему обществу», – сказала участница команды «Молодежки ОНФ» Вероника Лежепекова.

«Взятый 17 лет назад курс на развитие потенциала нашей страны и та работа, которая была проделана за это время, доказали, что направление верное, потому что сделало жизни людей лучше. Общероссийский народный фронт, объединяющий активных и неравнодушных жителей России, поддерживает своего лидера. Владимир Путин – лидер нации, обладающий высокими личными и профессиональными качествами, всеми необходимыми навыками, чтобы продолжить выбранный путь», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.