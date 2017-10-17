Форум «Добрый Пастырь»

Мероприятие проводится при информационной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Целью форума является популяризация в общественном пространстве исторических событий, связанных со служением Церкви в революционные годы, в советском и постсоветском историческом контексте, а также содействие духовному воспитанию, раскрытию творческого потенциала, расширению кругозора, изучения истории и духовной культуры России.

Программа форума объединяет историко-просветительское, культурное, социальное и благотворительные направления.

18 октября в 10.00 в Казанском кафедральном соборе (Казанская пл., 2) в честь открытия форума состоится божественная литургия. В этот же день в духовно-просветительском центре Александро-Невской Лавры (наб. реки Монастырки, 1) начнет свою работу ярмарка изделий ручной работы подопечных центров социальной реабилитации районов Санкт-Петербурга. Вечером здесь же будет открыта фотовыставка «Под Омофором» и состоится тематический концерт «Добрый Пастырь», в рамках которого прозвучат произведения, написанные на музыку или стихи священнослужителей Русской Православной Церкви в исполнении Концертного хора Санкт-Петербургского Государственного института культуры.

19 октября в 10.00 в Санкт-Петербургском епархиальном управлении (наб. реки Монастырки, 1) состоится IV историко-просветительская конференция «Святители Руси. 1917 – 2017 годы – уроки столетия». В конференции примут участие ведущие историки и богословы Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Самары, Пензы и других городов России.

20 октября в 10.00 в духовно-просветительском центре Александро-Невской Лавры (наб. реки Монастырки, 1) пройдет историческая викторина для подопечных центров социальной реабилитации районов Санкт-Петербурга.