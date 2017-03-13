Подготовка водителей

Петербург является одним из городов, который примет в этом году Кубок Конфедераций по футболу. Подготовка к турниру включает в себя несколько аспектов, в том числе – решение вопросов с транспортом и водителями.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будут организованы специальные курсы для водителей автобусов, которые будут работать во время КК-2017. Сотрудники компании «Пассажиравтотранс» в течение 2 месяцев пройдут стажировку. Водителям разъяснят правила этикета, они пройдут курс оказания первой медпомощи, а также краткий курс обучения английскому языку.

Всего во время турнира в Петербурге будет работать 160 автобусов, оснащенных по последнему слову техники. Город активно готовится к проведению данного мероприятия.