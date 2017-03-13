Свежие новости

14:53
Назван лучший повар военного питания–2017
13:51
Матч-штраф Дацюка не помешал СКА обыграть в Москве «Динамо»
13:27
Крупный успех в борьбе с наркотрафиком
09:47
Подготовка водителей
09:30
Новый кризис?
08:29
В Эрмитаже почтили Орбели
21:14
В гараже на Энергетиков нашли убитого мужчину
20:19
С книгой на волнах
18:32
Эхо прошедшей войны
17:53
«Зенит» проиграл в Перми при спорном судействе Турбина
13:39
«Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем
22:20
Лекция о зомби-апокалипсисе прошла в Петербурге
19:13
ЦСКА без форвардов забил «Томи» 4 мяча
18:58
Стратегия Билялетдинова снова сработала в Омске
15:33
Ночные пожары
14:28
Злодеяние в Большой Ижоре
14:02
По тонкому льду
10:17
Ослабление ограничений
09:37
Акция пайщиков
22:59
Неубедительный реванш СКА
20:29
Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций
20:28
Высказали протест
20:28
В «Двореце конгрессов» состоится бал «Война и мир»
15:30
Прогулка по Невскому проспекту
10:00
Финны бастуют
09:40
С экологией все плохо
08:49
Определили лучших
08:32
Картины Рерихов переехали
23:50
Гол Бухарова принёс «Ростову» ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»
21:12
«Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи своих серий
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Подготовка водителей

Подготовка водителей

0
54
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Водители автобусов пройдут специальную стажировку

Петербург является одним из городов, который примет в этом году Кубок Конфедераций по футболу. Подготовка к турниру включает в себя несколько аспектов, в том числе – решение вопросов с транспортом и водителями.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будут организованы специальные курсы для водителей автобусов, которые будут работать во время КК-2017. Сотрудники компании «Пассажиравтотранс» в течение 2 месяцев пройдут стажировку. Водителям разъяснят правила этикета, они пройдут курс оказания первой медпомощи, а также краткий курс обучения английскому языку.

Всего во время турнира в Петербурге будет работать 160 автобусов, оснащенных по последнему слову техники. Город активно готовится к проведению данного мероприятия.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

10-03-2017, 20:29
Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций
23-02-2017, 10:14
Подготовка к тотальному диктанту
29-10-2016, 10:30
Автобусы для мундиаля
1-09-2016, 10:41
Что общего у метро и футбола?
25-07-2015, 10:09
В. Мутко очень рад тому, как проходит подготовка к жеребьевке в Северной столице
8-08-2013, 19:28
Женщины осваивают профессию водителей автобусов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
304
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
202
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
132
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
158
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх