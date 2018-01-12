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» » «Лыжные стрелы» отправляются с 13 января

«Лыжные стрелы» отправляются с 13 января

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжные стрелы» стартуют с 13 января

Комитет по физической культуре и спорту в период с января по март организует массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжные стрелы».

Традиционно «Лыжные стрелы» пользуются большой популярностью среди жителей Санкт-Петербурга. Для участников массовых лыжных гонок на выездах организована спортивная и развлекательная программа.

Электропоезда будут курсировать по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов в поселки Орехово и Шапки.

Ближайшие «Лыжные стрелы» отправятся в субботу 13 января:

- с Московского вокзала до станции Шапки отправление в 9:33, остановка в Колпино 10:02 – 10:03,  прибытие обратно в Санкт-Петербург
в 17.00;

- с Финляндского вокзала до станции Орехово отправление в 9.15, прибытие обратно в Санкт-Петербург в 16:32.

Следующие «Лыжные стрелы» отправятся в Шапки и Орехово в воскресенье 21 января.

Внимание! Выдача посадочных талонов участникам соревнований осуществляется только при предъявлении договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, а также участникам  до 17 лет включительно при предъявлении допуска врача, участникам от 18 лет и старше – при предъявлении допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Остановки на ж/д станциях по направлениям следования составов.

Направление Шапки:

 - Санкт-Петербург-Колпино-Шапки;

 - Шапки-Колпино-Обухово-Санкт-Петербург

Направление Орехово:

- Санкт-Петербург-Орехово;

- Орехово-Девяткино-Санкт-Петербург
Источник: Комитет по физической культуре и спорту
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