Утонченное созвездие ТЮЗа

11 ноября на Большой сцене ТЮЗа состоится творческий вечер «В поисках радости», посвященный юбилеям четырех замечательных актрис театра – Натальи Боровковой, Лианы Жвании, Надежды Шумиловой и Марии Сосняковой. Удивительные, трепетно относящиеся к своему делу корифеи труппы станут активными участниками праздничного вечера, режиссером которого выступил Валерий Дьяченко.

Открытые к диалогу, талантливые актрисы играют во многих спектаклях ТЮЗа, неся свет и добро сквозь все свои роли. Юбиляры не только горячо любимы зрителями театра, но и известны благодаря кинообразам. Все четверо – прекрасные партнеры, внимательные, искренние, умеющие дышать в унисон. Ежегодно актрисы радуют новыми ролями в постановках как молодых режиссеров, так и заслуженных мастеров. Все они – ученицы З.Я. Корогодского, взрастившего в их сердцах ответственное отношение к своей профессии и верное сценическое самочувствие.

Мы подготовили небольшой блиц-опрос актрис, который живописует неповторимый образ каждой из них.

Наталья Леонидовна Боровкова

- Назовите самый значимый подарок, который преподнесла вам жизнь.

- Сын.

- Какая роль стала вашим актерским прорывом?

– Работа с Игорем Селиным над спектаклем «Папа, бедный папа» в Приюте комедианта перевернула мое сознание с ног на голову. Конечно, «Поллианна», в которой мы работали с режиссером ранее, уже дала вектор к внутренним изменениям. В ТЮЗе меня знали, я играла разные роли, не только исключительно положительные и светлые, например, Иветту Потье из пьесы «Мамаша Кураж». Рост продолжался, но перелом произошел в спектакле «Папа, бедный папа»: и возраст подсказал, и режиссер вложил много усилий в репетиции со мной. Спектакль «Бешеные деньги» возник после, я была уже в ином возрастном статусе, и многое было гораздо понятней, в том числе благодаря работе с Селиным...

- Как звучит ваш внутренний гимн?

- Чтобы все были живы, здоровы и любили друг друга. А вообще емко и точно описано в стихотворении у Марины Цветаевой: «Помолись, дружок, за бессонный дом, За окно с огнем!»

- Название творческого вечера звучит как «В поисках радости». Почему?

- Мы сошлись на этой позиции, ну а как иначе? Если любви и радости не искать, зачем жить? Всегда должен быть позитив: легче, выше, веселей!

- Какой совет вы можете дать молодым артистам?

- Ищите причину только в себе. Я в этом по жизни абсолютно уверена - это не просто слова, это мой жизненный опыт. Жизнь пестра, как я назвала свой номер на вечере, иногда прозрение приходит слишком поздно. Об этом, в том числе, говорил учитель, Зиновий Яковлевич Корогодский: он и вырастил, и выучил, и дал нам так много, что я сейчас только начинаю понимать некоторые вещи, о которых он говорил. Не надо никого обвинять, обратитесь к себе, при этом не забывайте радоваться тому, что делаете, и тому, что все ваши ближние здоровы.

- А как же судьба?

- В нее я верю, боженька ведет. Я мечтала быть артисткой - я ей стала, и вся моя семья именно в эту сторону идет – внучка Глафира работает в БДТ. Моя мама была очень красивая, она прекрасно танцевала и пела, мой дед, М.М. Шувалов, был первым композитором Дагестана, вся семья была исключительно музыкальная. В позапрошлом году Светлана Васильевна Лаврецова взяла меня на гастроли в город Каспийск, где похоронены мама и дед. Оставшиеся родственники раздобыли в училище Махачкалы брошюру про деда: он поставил и написал несколько опер, создавал симфоническую музыку. Поэтому тяга к творчеству у меня по материнской линии. В судьбу и интуицию я верю - делаю все, что могу, и бог в помощь. Я вообще верующий человек, меня как-то вело в театр, и всех моих ближних тоже ведет в эту сторону.

- Выразите в пяти словах ваше отношение к ТЮЗу?

- Это мой дом: я же ни к Праудину, ни к Товстоногову не ушла. Когда Праудин ушел - расставание было очень тяжелым, мы выпускали спектакль «Крокодил», где я помогала с пластическим воплощением. Я плакала в гримерке, спрашивала у Каргина, почему Праудин забирает лучших, затем успокоилась и сказала самой себе: я остаюсь! Потому что ТЮЗ - мой дом. Но я изменяла с Минковым в Приюте комедианта: почти 10 лет играла спектакли. Я - домоседка, люблю приглашать в гости, а не ходить, я достаточно консервативна. Наверное поэтому счастлива работать в своем родном театре уже 47 лет. В сентябре у меня состоялась премьера в Русской антрепризе Миронова – спектакль «Музыка небес» Виктора Крамера. Для меня - это чужой дом, хотя все актеры - прекрасные партнеры. Безумная история, которая долго шла на Бродвее, репетировалась очень тяжело. Это не в Приюте комедианта работать, где все по-домашнему, даже с нервным Селиным. Здесь - антреприза, и этим все сказано. Но я продолжаю получать удовольствие от процесса! Главное – верить.

Лиана Дмитриевна Жвания

- Какими были ваши учителя?

- С огромной благодарностью я вспоминаю театральное детство и своих «Творческих родителей» – великих З.Я. Корогодского и Л.А Додина. Они учили осмыслять процесс учёбы, трудолюбию и самостоятельности, способности взращивать в себе «опыт нервной клетки», а главное, помогали развивать воображение и любовь к вскрытию драматургического материала. Всем этим элементам со-частия с жизнью, которые так необходимы для того, кто выбрал профессию Актёра…

- Что вы можете пожелать молодым артистам?

- Дорогие мои молодые коллеги! Завидую вашей энергии, владению телом и голосом, смелым попыткам влиться в новую театральную реальность, но … берегите в себе азы театральной школы. Только из этого мощного корня растёт живое дерево настоящего, не имеющего зависимости от времени перемен, ТЕАТРА.

Надежда Александровна Шумилова

- Что вам мешает в современной театральной действительности?

- Не нравится, что отметается все прошлое, все завоевания, достижения – была же прекрасная система Станиславского, метод действенного анализа, почему бы молодому поколению не только искать новое, а овладеть старым? А они не знают и не хотят знать прошлого, ищут новые формы. В результате получается самодеятельность. Я, в частности, говорю про режиссеров. Мне жалко молодых, я с ними люблю работать. Может быть, если бы они знали старые формы, они бы усовершенствовали их... Незнание основ профессии, некомпетентность очень мешает в работе. Существуют непреходящие ценности, и о них нельзя забывать. Так же мешает плохая драматургия, а если берут хорошую, то ее так перековеркают! Наша жизнь не такая сложная, как ее с ног на голову переворачивают. И это не старость говорит, а художественный вкус. Нам с детства прививали вкус хорошей драматургией, русскими сказками, а чем прививают сейчас?

- Что помогает идти вперед?

- Я 10 лет занималась легкой атлетикой, бегом на длинных дистанциях, у меня характер сформировался с малых лет. Как бы тяжело не было, идешь и идешь вперед, и в 65 лет все идешь. Я внешне заметна, внутренне не чувствую возраста - спасибо господу, маме, генетике. Мне помогает моя семья, внучка, которой скоро будет 5 лет. Для детей мир такой широкий, они так много видят, а у взрослых все сужается к мелочным проблемам, на которые и не нужно внимания обращать. Помогает забота о других. Бездомная кошка на даче родила 4 котят, они переехали ко мне, и я 2 раза в неделю приезжаю накормить их: как они меня встречают, ждут, какое наслаждение я испытываю, когда кормлю их, я понимаю, что нужна. Люди говорят – я это больше люблю, я это меньше люблю, я думаю, так нельзя - любовь едина. Почему у нас так много беспризорных, больше чем после войны и революции? Мы детей не любим, потому что не любим животных, животных не любим, потому что не любим детей. Любовь ко всему живому - едина. Жизнь - такая короткая штука, на излете лет это понимаешь. Наше поколение уходит, очень много потерь, со смертью Игоря Шибанова это особенно остро ощущаешь. Молодые этого не чувствуют, потому что с этим грузом невозможно жить. Но с возрастом от этого никуда не деться, все смертны. Жизнь - очень хрупкая, надо трепетно относиться друг к другу.

- Выразите в пяти словах ваше отношение к ТЮЗу?

- Я люблю театр, причем любовь - это и несогласие, и раздражение, как в семейной жизни - и ругаешься, и ударить готов, а все равно любишь и когда трудно помогаешь. У меня с рождением внучки многое поменялось - какое счастье, что я в детском театре работаю! Конечно, имея такое амплуа, у меня было бы больше ролевых возможностей в другом театре, может быть я бы по-другому зазвучала… Театр всегда был семьей и домом, таким и остался до сих пор. Молодые стали такими родными. Я с ними работаю в спектаклях «Близкие друзья, «Танец Дели» - ребятишки прекрасные и я нежно отношусь к ним, они такие же, как мы в молодости. Я вспоминаю, как к нам относилась Тоня Шуранова, Саша Хочинский - они делились своим талантом. Если Тоне Шурановой что-то не нравилось в моем поведении, она говорила: «Надя, какой-то странный сон я про тебя видела». Я тут же понимала, что я что-то сумасшедшее сделала. Я испытываю и нежность, и жалость к молодым, они не видели то настоящее, что видели мы. Нас растили, и в 23 года я знала, что буду играть в 50, а им гораздо сложнее.

Мария Владимировна Соснякова

— Вы сыграли около восьмидесяти ролей. Они меняли вашу личность?

— У меня такое ощущение, что с каждой ролью в моем характере появляется что-то новое, чего я в себе и не замечала. Я отчетливо поняла, что меня изменила, например, миссис Гиббс в «Нашем городке». Одна из моих любимых ролей. Это был хороший спектакль, в хорошей компании, и мы его как-то замечательно создавали, с прекрасным режиссером Михаилом Лурье. Мне нравилось, как моя героиня ведет себя со своим мужем, со своими детьми — режиссер помогал мне, отмечал какие-то нюансы, обращал внимание на интонации. Какое-то время я была под влиянием моей миссис Гиббс.

- Вы открыты к эксперименту?

— Не всегда. Прежде всего, я смотрю на режиссера, на выбранный им материал. Участвовать в спектакле, где мне предложат: «встать на голову и дрыгать ногами, потому что до нас этого еще никто не делал», я не буду. Если говорить о Волкострелове, то Дима, учился у хорошего педагога и владеет профессией. «Танец Дели» — пьеса Ивана Вырыпаева. Волкострелов сознательно уходит от театральных догм, привычного восприятия театра — это любопытно… Женя Сафонова — человек взволнованный и тоже, по-своему, говорит о наболевшем. Поэтому я и согласилась работать с ней в спектакле «Лицо Земли».

- Что вас тревожит в современном мире?

- К сожалению, сейчас многое тиражируется, становится продажным. Цинично определяется, какой «темой» будем торговать. Это ужасно, и к этому я не привыкну никогда! Да, не секрет, бывают различные заманчивые предложения работы вне театра. Например, в трудные 90-е годы, театральных актеров просто спасала, так называемая, «работа на стороне». Но, где бы ни работал – работай по-настоящему, по тем же законам! Опять же — так научил нас учитель! Нам это внушили: если ты «схалтурил», ты навредил прежде всего себе. Немножко сегодня, немножко завтра…Это как в любви - нельзя любить наполовину! Театр и любовь близки именно тем, что затрагивают чувства… А чувства, если они настоящие, не продаются и не покупаются…»





Елизавета Ронгинская