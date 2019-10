Концерт Mick Harvey

Культовая фигура мировой альтернативной музыки, легендарный мультиинструменталист и саунд-продюсер — Mick Harvey выступит в петербургском клубе «Морзе». В Россию музыкант привезёт свою программу, состоящую из песен Сержа Генсбура.

О концерте

MICK HARVEY plays THE SONGS OF SERGE GAINSBOURG Майкл Джон Харви (или просто Мик Харви) — австралийский музыкант-мультиинструменталист и продюсер. Наиболее известен по долгосрочному сотрудничеству с Ником Кейвом, вместе с которым он основал The Boys Next Door, The Birthday Party и Nick Cave and the Bad Seeds.

Также Мик более 12 лет работал с группой PJ Harvey то как музыкант, то как саундпродюсер. Начиная с 1995 года, Мик стал записывать кавер-альбомы с песнями культового французского поэта, композитора и кинорежиссера Сержа Генсбура, переводя их на английский язык. Последний (четвертый) альбом Intoxicated Women вышел в 2017 году на крупном британском лейбле Mute Records (Depeche Mode, New Order, Moby), как и все предыдущие лонгплеи музыканта.

Харви объехал множество стран с программой из песен Генсбура, выступая на многих крупных европейских фестивалях — таких, как Primavera Sound и OFF. Британский музыкальный журнал Mojo подметил: «Эти песни заставят вас влюбляться в Генсбура и всех его женщин снова и снова!» Компанию Мику на сцене составят звездные музыканты: Тоби Дэммит (Iggy Pop, Swans, The Residents) — барабаны, Джеймс Джонстон (PJ Harvey, Nick Cave and the Bad Seeds, Gallon Drunk) — клавиши, Йойо Рём (Fatal Shore, Swans) — бас, Джей Пи Шило (Hungry Ghosts) — гитара; а также племянница Мика — Ксанта Уэйт (гитара, вокал) — и локальный скрипичный квартет.

Билеты от 1300 руб. на сайте: ponominalu.ru