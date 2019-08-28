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Детская театральная суббота на Книжных аллеях

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
drive.google.com
В преддверии Дня знаний, на Книжных аллеях состоится «Детская театральная суббота»

31 августа, в 14.00, в преддверии Дня знаний, на Книжных аллеях состоится «Детская театральная суббота». В программе детские спектакли и мюзиклы, хиты из мультсериалов и интерактивное клоун-шоу.

Два спектакля, которые откроют программу детской театральной субботы, отмечены призами фестиваля «Театры Санкт-Петербурга - детям»: «Дюймовочка» от детского музыкального театра «Зазеркалье» и «Бармалей» от Театра Эстрады им. Аркадия Райкина.

Театр «Зазеркалье» «Дюймовочку» прочитал как музыкальную сказку, автор спектакля — петербургский композитор Дмитрий Жученко, который  умеет сочинять по-настоящему театральную музыку. Благодаря музыкальным и театральным чудесам появление Дюймовочки из цветка покажется зрителям настоящим волшебством. Острохарактерные роли сказочных насекомых, земноводных и  всяческих других животных артисты театра играют с удовольствием и увлечением, внося в характеры своих персонажей изрядную долю юмора.

Театр детей "Радуга" под управлением Марины Ланда громким музыкальным аккордом продолжит программу на фестивале «Театральный Петербург на Книжных аллеях». Молодые артисты исполнят фрагменты из спектакля «Надежды маленький оркестрик» по произведениям Булата Окуджавы, а бонусом прозвучат хиты из мультсериалов «Смешарики» и «Летающие звери», которые так полюбились детям и родителям.

Молодой петербургский театр «Веселая Бабака» впервые выступит на открытой сцене Книжных аллей и покажет спектакль «Маша, гномы и птица Весна». История фантастическая, немного мистическая, но, как и положено в сказках, поучительная и со счастливым концом.

Театр Эстрады имени А. Райкина представит фрагменты спектакля «Бармалей» в постановке режиссера Ильи Архипова. Музыкальное хулиганство по мотивам сказок Корнея Чуковского – одна из недавних премьер театра, адресованная семейной аудитории. Одновременно с литературным источником авторов постановки вдохновил знаменитый мультфильм Давида Черкасского «Доктор Айболит», в котором звучат великолепные музыкальные произведения Георгия Фиртича. 

Клоун-мим-театр «МимИГРАнты» во второй раз порадуют своим выступлением зрителей «Книжных аллей». 31 августа ребята увидят интерактивное клоун-шоу «МимИГРАнтия» с шутками и фокусами, которое завершит детскую театральную субботу.

В воскресенье, 1 сентября, в 16.00, проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях» представит специальную образовательную «Оперная классика». Ведущая программы Людмила Модина, музыковед и доктор искусствоведения, расскажет об опере рубежа  XIX-XXвв. Прозвучат фрагменты опер Пуччини «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Тоска»,  Леонкавалло «Паяцы». 

Проект «Театральный Петербург на Книжных аллеях» продлится до 8 августа. Уже  по сложившейся традиции петербургские театры отмечают начало нового театрального сезона выступлениями на открытой сцене на Малой Конюшенной улице. Каждые выходные с 3 августа по 8 сентября ведущие театры Северной столицы покажут специальные программы, которые будут сыграны единственный раз и совершенно бесплатно.

Начало в 14.00

Вход свободный

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